防範洗錢金融詐騙 綠界科技強化風險控管

為了應對日益嚴峻的金融犯罪挑戰，並響應政府在防制洗錢與打擊金融詐欺的政策推動，綠界科技股份有限公司（6763）於10月29日在南港軟體工業園區會議中心舉辦「洗錢防制暨反金融詐騙實務分享」講座。綠界科技董事長梁維誠表示，作為台灣最早的金融科技服務公司之一，歷經多年努力，站穩第三方支付領先地位，應盡洗錢防制及打擊詐欺等規範之責任與義務，因此，積極推動風險管理與合規措施來全面配合相關政策。

本次特別邀請行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書擔任主講嘉賓，蘇執行秘書長期致力於推動國際合作及完善國內相關法規，會中提及國家洗錢資恐及資武擴風險評估，深入剖析國內外洗錢防制相關修法重點，與分享國內詐欺犯罪相關實務案例，豐富的講座內容，為本次參加者提供精闢且獨特的見解，使人印象深刻。

近年來，第三方支付的快速興起，使其成為現代數位金融體系中重要的一環，業者們也因此變成不法分子洗錢與犯罪活動的潛在目標。而綠界科技建立完善的風險管理機制，依據「了解你的客戶」（KYC）原則，落實客戶身分盡職調查，並導入交易監控系統，來有效識別可疑交易並迅速採取應對措施，進一步保障用戶交易安全與維持市場秩序，成為平台信譽的護盾。

同時數位發展部加強了對第三方支付業者的監管與指導，綠界科技不僅強化洗錢防制內部規範機制，並投入技術創新來打擊金融犯罪，甚至舉辦外部講座，及長期推動洗錢防制教育訓練，來不斷提升員工與合作夥伴的遵法意識，確保每個環節與流程符合法律規範，同步宣導合作夥伴及消費者共同防堵詐騙行為，藉由持續提升整體合規與風險管理能力，共同打造更安全、透明的金融環境。