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當沖降稅延長3年修法保留送協商 民眾黨：降幅應遞減

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
當沖降稅延長3年修法保留送協商。圖／聯合報系資料照片
當沖降稅延長3年修法保留送協商。圖／聯合報系資料照片

立法院財委會30日審查證交稅條例修正草案，其中第二條之二內容攸關當沖降稅明年能否繼續，行政院版本是當沖降稅延長3年至116年底止，但立委有不同看法，因此委員會決定保留送協商，但仍力拚今年底前修法通過，否則明年起，證券交易當沖的交易稅將恢復至千分之3。

當沖降稅措施自106年起實施，金管會認為可降低投資人交易成本，有助於維持證券市場流動性，帶動資本市場活絡，金管會主委彭金隆表示，雖然金管會比較傾向可以延長5年，但交易稅率應尊重財政部，因此支持財政部延長3年的規劃。

證券交易稅率千分之3，當沖交易稅減半至千分之1.5，自106年至今，多次延長適用，立委羅明才認為，如果延長適用時間的修法沒過，恐影響股市交易量，他擔心台股成交量是否重現過去不到千億元的水準，但提案是延長5年，但不強求，若改成延長3年可以通過就好。立委賴士葆則認為，一勞永逸的方法，就是直接修法降稅。

民眾黨則認為應該有落日措施，當沖降稅延長3年有條件，第1年千分之1.5，第2年千分之2，第3年千分之2.5。立委黃珊珊表示，當沖降稅從106年實施至今，現在看起來就是常態，他們希望政府還是要有一個態度，所以提出折衷辦法，降稅幅度應該遞減，不能說再延長3年，先過了這3年再說，但是後面呢？民眾黨希望讓市場回歸正常。

交易稅 台股成交量 當沖 金管會

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