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康芮颱風來襲 元大人壽啟動關懷受災保戶措施

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

因應康芮颱風來襲，元大人壽啟動緊急關懷受災保戶服務措施，六大服務措施如下。

一、主動理賠服務

對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後，其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件也均可日後再行補齊。

二、續期保費緩繳

即日起受災保戶經申請，提供續期保費應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，緩繳三個月續期保費的服務。

三、保險單借款免收利息

即日起受災保戶經申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。

四、保險單借款利息展延

即日起受災保戶經申請，提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，展延六個月借款利息的服務。

五、補發保險單免收工本費

受災保戶之保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。

六、保戶諮詢服務

提供0800-088-008客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

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