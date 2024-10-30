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Bitget貨幣交易商違法招攬 金管會：已移送檢調

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

立委黃珊珊在財委會質疑，在境外的一家加密貨幣交易商Bitget在台沒有取得法遵聲明，卻在公車上大打廣告金管會證期局長張振山證實，有收到Bitget檢舉，已將違法招攬廣告部分，移送檢調。

張振山說，已採取兩大行動，一是在券商公會網站公告，該Bitget沒有合法取得台灣登記、未取得法遵聲明，是未經過金管會同意的公司，二、已將Bitget違法招攬廣告部分，移送檢調。

根據Bitget官網，是2018年在新加坡成立的加密貨幣交易所，是屬於境外公司，在台灣沒有取得法遵聲明，卻在台灣廣告打很兇，主推一鍵跟單與合約交易。

張振山說，違法招攬廣告就會移送檢調。據了解，金管會已將Bitget相關廣告移送。

加密貨幣 廣告 金管會

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