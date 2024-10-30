富邦人壽全臺首創癌症實支實付醫療保險 不限癌症住院才能理賠

隨著醫療科技進步，口服標靶、門診化療或放療的癌症治療已不再需要住院，然而現行多數醫療險仍以住院為給付條件，造成病患沉重的醫療負擔，或為符合給付條件而住院的醫療資源浪費，引發各界關注。為此，富邦人壽領先業界推出「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」(以下簡稱「愛實在附約」)，與時俱進將癌症門診實支實付納入保障範圍，針對健保的自費項目，不須住院也納入保障範圍，解決過去實支實付住院醫療險「非住院診療」的保障缺口，滿足癌症病友對於高端醫療的需求，享有更好醫療品質。

醫療科技日新月異，癌症治療方式逐漸走向精準治療與免住院模式

2023年國人癌症好發率前三名的大腸癌、肺癌及乳癌為例，如採用新式標靶藥物治療，每年恐花費50～200萬元不等，新式放射治療如質子、重粒子治療也要60~140萬元，免疫療法更高達200～400萬元，富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，關心民眾高額癌症治療費用的龐大負擔，「愛實在」設計有兩大創新亮點，第一、專屬癌症實支實付保單，提供高額實支實付，更能補貼癌症治療費用，不同於市售癌症險的定額給付；第二、業界唯一將癌症門診實支實付也納入保障範圍，針對癌症治療，只要超過自負額，並在限額範圍內的醫療支出皆可申請理賠，符合不住院診療的癌症高端醫療保障需求。

健保、實支實付醫療險不夠用 富邦人壽「癌症實支實付保單」問世

現代人不良生活作息、精緻飲食，以及大環境汙染，導致癌症年輕化現象！20~34歲罹癌率創新高，富邦人壽以行動響應政府2030年「癌症死亡率下降三分之一」目標，推出富邦人壽「愛實在附約」是一張癌症醫療費用實支實付保單，投保年齡從0歲至70歲，一年期非保證續保商品，保障最高到80歲，提供3種計劃別，保戶可以依照自身需求彈性規劃，商品具三大特色：

一、首創「癌症門診」實支給付，不限住院才能啟動理賠

根據台灣癌症基金會「2023台灣癌症家庭照護負擔大調查」顯示，癌友自費醫療比率達64%，約66%自費藥物負擔在30萬元以上、甚至有約25%超過百萬。早期醫療治療以住院醫療為主，近年來新式標靶藥物治療、放射線治療、細胞療法等精準治療，不一定需要住院診療，需自費時，對大多數民眾來說，此花費常成為拖垮家庭經濟的來源之一。

「愛實在附約」除提供癌症住院醫療費用保險金(實支實付)，更特別設計「癌症門診醫療費用保險金(實支實付)」之給付項目，將門診診療所支出的醫療費用(雜費、診療、手術等)納入保障，保險範圍除列舉項目，也概括「超過全民健康保險給付之癌症門診及急診醫療費用」，真正解決「不住院診療」的癌症醫療需求及「住院必要性」的理賠爭議。

二、雙重設計「癌症實支實付」+「自負額」，拉高醫療險額度更容易讓保障更齊全

根據健保署資料顯示，國人至2022年每人平均有3.46張健康險，考量大部分國人都有一張以上醫療險，如住院實支實付險、防癌險等基礎醫療險，因此「愛實在附約」特別採自負額設計，讓民眾用相對便宜的保費，就可銜接既有實支實付保單，補強現在實支實付因限額不夠用的缺口，與防癌險保障不足的問題，提升癌症醫療費用保險額度。本商品採一年期附約形式，新舊主約保單皆可附加，加上自負額方式，減輕保費負擔，讓保障加碼更容易，也減輕因醫療科技進步而產生高額治療費用的負擔，成為民眾補強癌症保障最佳利器。

三、三種計劃自由選，「癌症實支補充包」涵蓋更廣，擴充既有癌症保障很給力

本商品提供三種計劃別，從基礎版、進階版到高階版，可將癌症住院及門診醫療費用保險金，分別提升額度從20萬到40萬元，最高每年理賠額度從300萬到500萬元、且每年重新計算醫療給付上限。富邦人壽建議，民眾可依自身需求添購附加「愛實在附約」，更自由、彈性擴充既有的癌症保障。

「自負額」簡單來說，先由被保險人自行負擔一定金額的醫療費用，超過自負額部分即可申請保險理賠，並以保障額度為上限，因此保戶可檢視依照自身原有實支實付保單或其他醫療險的給付項目及給付限額規劃，自負額若能選擇無縫銜接原有的額度上限，就可以避免保障重疊，或是保障額度缺口而需要自行負擔的情形。

保費親民，門診高端治療有保障

以30歲男性，過去曾投保「富邦人壽佳實在一年期住院醫療健康保險附約」(以下簡稱「佳實在附約」)計劃別1(即每次住院醫療費用保險金給付上限10萬元)為例，若今年再加保「愛實在附約」計劃別1的方案(即每次住院及門診醫療費用自負額分別為10萬元，保險金限額分別為30萬元，醫療費用在超過自負額且在限額範圍內可申請理賠，最高每次理賠額度為20萬)，第一年年繳保費僅935元(每天3塊錢)，第二年1,247元(每天3.5塊錢)。

假設投保第3年罹癌，住院5天治療花費40萬元，後續某次門診醫療花費13萬元，「佳實在附約」住院醫療費用保險金已給付10萬元，「愛實在附約」則可再給付癌症門診醫療費用保險金3萬及癌症住院醫療費用保險金20萬元，兩款附約商品合計給付33萬元。

「愛實在附約」適合三大族群：(1)青壯族，因應罹癌年輕化，花小錢轉嫁大風險，為提升癌症治療效能未雨綢繆；(2)家中經濟支柱，已有基礎防癌保障，階段性加強罹癌風險進階防護罩；(3)補強癌症保障族，已有實支實付醫療險，規劃自負額型實支強化癌症高端治療保障。富邦人壽提醒，隨著癌症新式檢測與療法推陳出新，癌症已從不治之症逐漸成為慢性病，但面臨「高發生率」、「高端化治療」、「高醫療費用」的三高風險，補強健保缺口，自費醫療儼然已成趨勢，民眾應定期檢視防癌保單是否足夠，讓保障跟上醫療科技一起進步。