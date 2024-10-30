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當沖降稅落日延長 初審保留延長年數至院會討論

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

當沖降稅將於今年底落日，立法院財政委員會30日進行初審，財政部已提出修法版本，當沖降稅將延長三年至2027年，藍營立委則是提出延長5年的對案。為了整體股市安定，朝野都認為落日延長有其必要性，但延長時間建議送朝野協商，落日延長幾年仍待送院會討論。

當沖降稅最早自2017年4月28日實施，為期一年，屆期後延長約三年八個月至2021年底，即將落日前再度修法延長三年至2024年底，財政部如今打算再延三年至2027年底。財委會30日金管會列席進行業務報告，並備質詢；同時將審查「證券交易稅條例」等法案修正，也就是受到矚目的當沖降稅三度延長提案。

據財政部版本，當沖降稅措施自2017年4月28日實施以來成效符合預期目標，可降低投資人交易成本，維持證券市場流動性，並帶動整體資本市場活絡。考量當沖降稅措施將於2024年12月31日屆期，且證券市場易受國際政治及經濟情勢變動影響，為促進證券市場持續發展及降低市場不確定性，當沖降稅措施有繼續延長適用期間必要，因此與金管會達成共識，延長三年至2027年12月31日。

國民黨立委羅明才等人也針對當沖降稅延長提出對案，認為當沖交易比重皆維持穩定，是以當沖交易屬「中性政策」，有助提升證券市場流動性，有利營造更優質的籌資環境，同時也有助增加國家稅收，為維持國家證交稅歲入並兼顧證券市場流動性，主張延長五年至2029年底。

財政部

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