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全球金融投資額創2020年來新低 KPMG 報告揭兩區最嚴重

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
報告指出，預期下半年人工智慧的投資將持續增加。路透
報告指出，預期下半年人工智慧的投資將持續增加。路透

KPMG安侯建業30日發布「全球金融科技脈動2024上半年報告」，發現全球均受到地緣政治的不確定性、高利率影響，2024年金融科技市場投資總額從2023年下半年的623億美元下降至2024年上半年的519億美元，這是自2020年上半年以來金融科技投資總額最低的六個月。

報告指出，綜觀2024年全球各地區金融科技投資額均顯著下降的情況下，以歐非及中東地區的降幅尤為顯著，從2023年下半年的192億美元縮減至2024年上半年的114億美元。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉分析，儘管金融科技投資總額仍低迷，但交易量的穩定也為金融科技市場帶來一絲樂觀的跡象，數據顯示，2024年上半年全球金融科技交易量依然達到2,255筆，維持穩定。

其中，2024上半年美洲（包括美國）和亞太地區的交易量在2023年下半年至2024年上半年皆有增長，其中美洲從1,066筆增加至1,123筆，亞太地區同期交易量則是從406筆小幅上升至438筆。

報告亦指出，2024上半年全球金融科技領域僅有5筆超過10億美元的交易，且均為收購案，其中4筆交易來自美洲，包括美國的Worldpay（125億美元）和EngageSmart（40億美元），以及加拿大的Nuvei（63億美元）和Plusgrade（10億美元）。

李逢暉指出，亞太地區的金融科技投資在2024年上半年仍疲軟，中國、印度、新加坡、澳洲與日本的總投資額均有所下降，尤其是併購和私募股權投資尤顯乏力，併購交易額僅達3億美元、私募股權投資額僅780萬美元。

李逢暉說，透過數據發現金融科技投資者依然相當謹慎，尤其是企業，他們在本季嚴重傾向成本和風險管理，而不是金融科技投資。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，從產業面來看，支付服務於2024上半年吸引214億美元，占全球金融科技投資額的四成，為最大比例，而監理科技則是2024年上半年唯一一個投資增加的主要金融科技子產業，投資額達53億美元，並超過2023年全年的投資總額。以技術層面分析，人工智慧繼續受到投資者的高度關注，尤其是在美國。

賴偉晏說明，人們對AI的興趣持續增加，支付領域的投資者和金融科技公司都希望以不同的AI運用方式來解決支付所帶來的挑戰，例如，2024年上半年萬事達卡宣布使用生成式AI加速信用卡的詐欺偵測，而Swift則宣布與會員銀行進行一項基於人工智慧的試行計畫，探索新興科技應如何幫助企業應對跨境支付的欺詐問題。

展望2024下半年，金融科技投資仍充滿挑戰，預期人工智慧的投資未來將持續增加，而監管科技將吸引更多關注，在監管制度的不斷演變以及規範要求日益複雜的推動下，監管科技將吸引投資人的興趣。

金融科技

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