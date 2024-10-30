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秋颱康芮逼近臺灣 台壽與中信產啟動八大客戶關懷服務

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

康芮颱風來勢洶洶，秋颱威力不容小覻，中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）暨中國信託產物保險公司（簡稱「中信產險」）提醒民眾做好防颱措施，注意安全、避免不必要的外出，台灣人壽與中信產險同步成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠

因應颱風可能帶來強風暴雨災損，台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」；中信產險則成立「颱風災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

颱風期間台灣人壽服務不打烊，第一線客戶服務人員維持正常服務，亦會密切注意颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件之傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可，而身故件及失蹤件也將從寬認定。

台灣人壽保戶可至全臺各地7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時均可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。各項保戶服務細項可上台灣人壽網站或撥打免費客服專線0800-099-850諮詢；中信產險保戶若因風災造成相關班機或旅程延誤，個人旅行綜合保險等相關理賠服務，可上中信產險網站，或撥打24小時客戶服務專線0800-075-777諮詢。

保險金 台灣人壽保險 理賠

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