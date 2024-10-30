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凱基證券反詐和資安有成 囊括兩大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

凱基證券獲第四屆數位金融獎，本屆首度將「數位資訊安全獎」分為「反詐組」及「安全組」進行個別評審，由凱基證券同時榮獲兩項大獎寫下新猷！凱基證券積極推動數位創新，優化客戶體驗及流程，打造堅強的資安防護，成功建立客戶信賴。

凱基證券數據暨整合行銷部主管蔡莉庭表示，為落實推動反詐騙，凱基證券領先同業成立跨部門防詐小組與「快速防詐通報溝通機制」，將統一通報、辨識機制、處理回饋等，透過內外部多重管道全面提醒第一線員工及客戶留意詐騙手法資訊，例如針對高齡及弱勢客戶指示的交易本金錯誤、前後不一致或不清楚、指示交易標的價格有偏離市價或異常時，立即致電再確認，並於官網建立「反詐騙諮詢專線與電子信箱」打造更多元的防詐騙諮詢管道。日前凱基證券即獲高雄市警局表揚七賢分公司營業員，機警察覺高齡客戶神情有異，透過關懷提問成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方偵破面交車手案，展現防詐教育訓練的成效。

針對防詐數位科技方面，凱基證券為保障整體資訊安全，啟用全時段網站偽冒偵測及行動應用程式監控情資作業，加速識別降低公司網站與APP遭受偽冒威脅與客戶遭受偽冒詐騙的風險，並特別舉辦實體資安月活動，邀請網紅演出防詐舞台劇，提醒同仁各式的防詐手法，傳達資安新知及視野，獲頒「數位資訊安全-反詐組」金質獎肯定，可謂實至名歸。

此外，這次獲頒「數位資訊安全-安全組」優質獎肯定，凱基證券資訊安全部主管黃政杰指出，凱基證券建構「資安護城河計畫」，來因應不同風險引進新興科技資安技術，以進階安全分析、機器學習及威脅情報來抵禦威脅，同時進行日誌關聯分析可疑活動，並建置視覺化儀表板，完善資安防護系統及監控。另與各部門共同推動組織資安防護工作事項，深化同仁資安意識及落實資安紀律，提升同仁資安應變能量，鞏固防禦守護金融環境。凱基證券將持續推動資訊安全的文化，提供安全可靠的數位金融，並守護安全永續的營運環境，陪伴客戶邁向富足人生。

凱基證 詐騙 資安

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