建商買地逾限沒動工！立委曝8行庫貸款逾2,000億元 這家最高
為防堵建商養地，央行在2021年9月起要求建商需在18個月內動工興建，立委王世堅30日在財委會上出具調查資料顯示，2023年底八大公股行庫，對建商逾18個月未動工的購地貸款餘額，高達2,115億元，金管會說，檢查時會來處理。
王世堅說，其中以土地銀行逾18個月未動工購地貸款餘額是1,173億元最高，若與2021年央行管制前的未動工購地貸款餘額1,010億元相較，這兩年就增加了16.2%。
王世堅說，央行規定，購地貸款限18個月動工，逾限者，銀行需逐步依「合理比例」收回貸款並逐年加碼計息，金管會是否要管？
金管會主委彭金隆說，九行庫是約2,116億元（含輸銀），這是央行規定，檢查這塊，會針對這項是否符合規定，會來處理。
彭金隆說，若有查到逾限未動工者，會要求銀行提改善意見，包括調整建商貸款條件、或是貸後與授信目的不符，要做後續處理。
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