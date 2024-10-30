川普讓比特幣飆 金管會11月要金檢6家幣商

金管會已預計11月起，對6家虛擬資產業者（VASP）啟動金檢。這六家VASP中，其中三家移轉金額逾百億元，兩家是移轉金額是10~100億元，一家則是10億元以下。

立委吳秉叡說，川普當選機率大，川普對虛擬資產態度是開放的，金管會對VASP修法進程？

彭金隆說，台灣目前對VASP的環境、及未來參與者是新的，朝向謹慎態度來處理。虛擬資產專法草案預計2025年六月提報行政院。

目前有26家VASP是在公會，對虛擬資產業者，關鍵是必須要進行分類，包括大小規模、承做業務等，有些是交易平台，有些是交換商或保管商，交易屬性不同，未來會在專法中，針對不同屬性訂定不同規格。

金管會今年也會對VASP加大查核。檢查局長童政彰說，今年將對六家VASP做金檢，11月開始陸續排定檢查計畫。

他也說，2023年金檢四家，有發現四大類型缺失，包括沒有落實KYC程序、交易監控不足、留存交易紀錄不夠完備、及未落實個資保護。