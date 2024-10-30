LINE Pay 攜手富邦產險開通網路投保繳費服務

具備便利性與即時性，網路投保近年投保件數持續創新高，行動支付龍頭LINE Pay攜手富邦產險再擴大保險支付新場景，提供用戶於富邦產險進行網路投保時，可透過LINE Pay繳交保費。

LINE Pay觀察發現，國內網路投保持續成長，消費者對於便利的投保流程與快速支付繳保費的需求日益增高，自9月起與富邦產險及台北富邦銀行合作，提供民眾可使用LINE Pay免輸卡號享受一鍵繳費的行動支付投保體驗；於富邦產險網路投保LINE Pay繳保費正式上線後，帶動LINE Pay整體保費交易額成長3.6倍。

11月底前透過富邦產險官網投保指定險種，並以LINE Pay綁定的銀行信用卡完成本人保費線上繳費，或透過LINE Pay保險平台以「線上查繳」或「掃碼繳費」繳交本人的富邦產險保費，完成單筆交易付款金額滿500元任務，可享最高LINE POINTS 5%回饋，每帳戶最高可享150點回饋，每月發送8萬點，送完為止。

LINE Pay保險平台提供一站式保障規劃，用戶可以一次完整瀏覽各保險公司提供的商品後，連結到保險公司網站進行投保。近年網路投保又以旅平險、旅綜險、汽機車險需求最旺，如因應年底旅遊旺季到來，富邦產險推出海外旅平險加不便險，出發前1小時都能投保。