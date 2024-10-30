快訊

00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

劉德華到台灣了！首場遇強颱康芮唱不唱？主辦說話了

20年前曾換肝 資深演員石英病逝享壽82歲

LINE Pay 攜手富邦產險開通網路投保繳費服務

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

網路投保因具備便利性與即時性，近年投保件數持續創新高，為提升消費者網路投保體驗，行動支付龍頭LINE Pay攜手富邦產險再拓保險支付新場景，提供用戶於富邦產險進行網路投保時，可透過LINE Pay繳交保費，快速便利又安全；11月底前完成用LINE Pay繳交富邦產險本人保費單筆滿500元任務，還可享最高LINE POINTS 5%回饋。

LINE Pay觀察發現，隨著國內網路投保持續成長，消費者對於便利的投保流程與快速支付繳保費的需求日益增高，自9月起與富邦產險及台北富邦銀行合作，提供民眾可使用LINE Pay免輸卡號享受一鍵繳費的行動支付投保體驗；於富邦產險網路投保LINE Pay繳保費正式上線後，帶動LINE Pay整體保費交易額成長3.6倍。

為讓更多消費者體驗富邦產險以LINE Pay繳交保費的便利性，11月底前透過富邦產險官網投保指定險種，並以LINE Pay綁定的銀行信用卡完成本人保費線上繳費，或透過LINE Pay保險平台以「線上查繳」或「掃碼繳費」繳交本人的富邦產險保費，完成單筆交易付款金額滿500元任務，可享最高LINE POINTS 5%回饋，每帳戶最高可享150點回饋，每月發送8萬點，送完為止。

LINE Pay保險平台提供一站式保障規劃，用戶可以一次完整瀏覽各保險公司提供的商品後，連結到保險公司網站進行投保。近年網路投保又以旅平險、旅綜險、汽機車險需求最旺，如因應年底旅遊旺季到來，富邦產險推出海外旅平險加不便險，出發前1小時都能投保，班機延誤保期內最高賠2.8萬元，完成網路投保還可再抽品牌家電；更多精選險種可到LINE Pay保險平台快速查看。

LINE Pay致力為消費者提供便捷支付服務與創新金融科技應用，目前用戶數已超過1,250萬戶，未來也將持續拓展行動支付應用場景，讓消費者可透過LINE Pay享受快速、安全且便利的支付體驗。

LINE LINE Pay 台北富邦銀行

延伸閱讀

有公司團保，可以不用再買個人保險嗎？理財顧問分析買保險3原則

外溢商品保費 雙位數成長

台幣高利定存 年息衝1.9%

因應降息潮銀行推長天期高利專案 一路鎖定到2025年底

相關新聞

建商買地逾限沒動工！立委曝8行庫貸款逾2,000億元 這家最高

為防堵建商養地，央行在2021年9月起要求建商需在18個月內動工興建，立委王世堅30日在財委會上出具調查資料顯示，202...

川普當選讓台積電暴跌？ 金管會：有因應劇本

立委賴士葆今在財委會上說，川普說台灣偷了美國晶片業，讓昨天台積電（2330）暴跌，若川普當選是否對台灣晶片業不利，金管會...

新台幣午盤升5.1分 暫收32.05元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.05元，升5.1分，成交金額5.87億美元

川普勝選機率升激勵比特幣大漲 金管會金檢幣商發現四類缺失

美國總統大選投票在即，共和黨候選人川普勝率機率提高，帶動川普交易升溫，資金湧進比特幣，價格往上衝，半年來首度突破7.1萬...

民眾也能複委託買比特幣ETF？ 金管會：半年後來評估

金管會在9月底開放「專業投資人」可透過券商複委託投資海外比特幣ETF（指數股票型基金），立委賴士葆在財委會上詢問，何時擴...

新台幣開盤升2.1分 為32.08元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.08元開盤，升2.1分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。