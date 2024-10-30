康芮颱風來襲 南山人壽、南山產物啟動保戶服務關懷措施

在康芮颱風逼近臺灣之際，南山人壽、南山產物提醒民眾盡量避免外出，並提高警覺做好防颱準備，確保人身的安全。

因應颱風可能帶來的衝擊及災害，南山人壽已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠以及住院關懷預付保險金等。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心(免付費客服專線0800-020-060)申請即可。

南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援/理賠服務專線(0800-005-678)，將有專人儘速提供協助。

此外，受颱風影響，往返臺灣班機時間可能有提前、取消、延遲等異動，南山產物提醒民眾出發至機場前，請留意航空公司發送之航班異動通知，或可至航空公司官網、APP查詢即時航班動態，掌握最新航班資訊。針對旅行不便綜合保險的相關問題，敬請參考官網「旅行不便險小叮嚀」專區或電洽客服中心。

南山人壽與南山產物關心每一位保戶，提醒民眾面對全球氣候變遷帶來的極端氣候現象，多一分準備，少一分傷害，預先做好準備，以降低災害帶來的影響。