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川普勝選機率升激勵比特幣大漲 金管會金檢幣商發現四類缺失

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導

美國總統大選投票在即，共和黨候選人川普勝率機率提高，帶動川普交易升溫，資金湧進比特幣，價格往上衝，半年來首度突破7.1萬美元大關，資本市場的反應，與川普政見要讓美國成為加密貨幣之都有關。金管會主委彭金隆今日在立法院答詢時表示，國內對於虛擬貨幣交易監管，會以比較謹懼的態度處理。

金管會30日至立法院財委會進行業務報告，立委吳秉睿質詢彭金隆，美國大選即將投票，看起來川普當選機會大，川普對虛擬資產採取較為開放的態度，他認為台灣的虛擬資產專法的制度速度應該加快；彭金隆表示，會按原定承諾，明年6月前將專法定稿送院。

根據金管會對虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）檢查，發現主要有4大缺失，檢查局長指出，在去年的金檢過程發現業者的缺失有4大類：沒有落實KYC、交易監控不足、留存交易紀錄不完備，以及個資保護並沒有很落實。

彭金隆表示，由於虛擬資產交易對於台灣投資人、台灣投資環境而言，是比較新的產品，因此金管會是以比較謹慎的態度處理。

金管會對於虛擬資產專法制定已有時程表，12月底研提虛擬資產專法條文草案，辦理法規預告、舉辦公聽會，虛擬資產管理專法表定明年6月報行政院。

彭金隆指出，虛凝資產的交易是全球的，因為是在網路上進行，金管會當然希望優良的業者可以來台灣，在台灣的法律規範下，對國內投資人提供更多保障；至於落地方式，彭金隆說，可以透過主動邀請或被動篩選的方式，讓國際主流交易平台在台灣落地，基於監管單位立場，會嚴格審視其是否具備合格條件。

金管會主委彭金隆表示，對於虛擬貨幣交易監管，會以比較謹慎方式處理。圖／本報系資料照片
金管會主委彭金隆表示，對於虛擬貨幣交易監管，會以比較謹慎方式處理。圖／本報系資料照片

川普 美國大選 金管會

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