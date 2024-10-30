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民眾也能複委託買比特幣ETF？ 金管會：半年後來評估

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者曾原信／攝影
金管會主委彭金隆。記者曾原信／攝影

金管會在9月底開放「專業投資人」可透過券商複委託投資海外比特幣ETF（指數股票型基金），立委賴士葆在財委會上詢問，何時擴及一般投資人？金管會主委彭金隆說，可先看專業投資人交易狀況，半年後可以來做評估。

彭金隆說，這是逐步開放，專業投資人風險承受力好，要看執行成效、交易量、專業投資人是否可以完全了解等三要點，半年可以是一個觀察點，看實施結果再來評估是否要開放給一般投資人。

金管會9月底宣布開放國人可透過券商複委託投資海外比特幣ETF（指數股票型基金），以「專業投資人」為限，並需在第一次買進前，簽妥風險預告書，38家開辦複委託業務的券商與投資人將同享利多。

「專業投資人」包括專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、專業投資人的法人或基金、及專業投資人自然人（財力3000萬元以上）等五大類。

彭金隆 比特幣 金管會

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