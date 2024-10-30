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川普當選讓台積電暴跌？ 金管會：有因應劇本

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆30日赴立法院財政委員會報告業務並備質詢。記者曾原信／攝影
金管會主委彭金隆30日赴立法院財政委員會報告業務並備質詢。記者曾原信／攝影

立委賴士葆今在財委會上說，川普說台灣偷了美國晶片業，讓昨天台積電（2330）暴跌，若川普當選是否對台灣晶片業不利，金管會有因應劇本嗎？金管會主委彭金隆說，川普當選、美國利率政策和對台貿易策略，這三大狀況都會影響資本市場，「我們一直都有因應劇本」。

彭金隆說，金管會對美國大選都有密切關注，跟證交所、期交所和證期局都有研商，不管任何結果發生，資本市場都有因應作為。

賴士葆說，川普當選，晶片業去美國設廠，修理台灣晶片業，當選是利空才開始。

彭金隆說，資本市場訊息監控，這樣訊息會對資本市場產生影響，這是不可否認的。我們一直都有因應劇本。

不只是誰當選、美國利率政策和對台貿易政策都會影響。過去因應市場非理性波動都有因應措施和相關步驟。他強調，市場有理性一面，消息衝擊難免，若有實質支撐，台股會回歸實質狀況。

台積電 川普 美國大選 資本市場

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