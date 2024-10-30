快訊

選前7天最新民調！賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選

安卓手機也要有「動態島」了！外媒曝最快2025年Android 16看得到

MLB／洋基球迷絕望到難看！硬搶貝茲接殺飛球被罵翻 裁判立即驅逐出場

群益期貨勇奪工商數位金融四大殊榮 創新服務與公平待客引領市場

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

四屆《工商時報數位金融獎》頒獎典禮於2024年10月29日盛大舉行。群益期貨憑藉卓越的數位金融創新，一舉斬獲「數位服務獎-金質獎」、「數位創新獎-優質獎」、「數位公平待客-優質獎」及「數位資訊安全獎反詐組-優質獎」四項大獎。賈中道董事長親自出席領獎，展現群益期貨不僅在數位服務與創新領域取得顯著成果，並以「公平待客」為核心，為投資者提供高效、安全且個人化的數位金融體驗。

數位創新與AI技術並行，公平待客為核心

群益期貨秉持「數位+人」的服務理念，將「公平待客」作為企業核心價值，通過數位技術與專業金融服務的結合，確保每位客戶都能獲得公平的金融機會。群益期貨不僅利用Line OA實名制平台、智能推播及SAP行銷自動化系統，還積極導入AI技術，進一步提升個人化服務的精準度。通過AI數據分析，群益期貨能夠即時調整並推薦適合每位客戶的投資資訊與交易策略，為所有客戶提供公平且量身定制的服務。賈中道董事長表示：「我們相信，創新不僅是技術的進步，更是服務的升級。以數據驅動與AI技術支撐的服務模式，讓我們可以能夠更加靈活、精準地滿足每位客戶的需求，確保他們在市場中享有平等的機會。」

資訊安全至上，全方位保護客戶權益

在數位化金融服務的推進過程中，資訊安全至關重要。群益期貨致力於為客戶提供最高標準的安全防護，並成功通過ISO27001:2022資訊安全管理認證。群益期貨不僅嚴格保護客戶資料安全，還積極推動反詐騙防護機制，為投資者建立一個安全無虞的交易環境。群益期貨更與新北市政府警察局合作，推出以「反詐騙」為主題的2025年桌曆，提醒社會大眾如何識別和防範金融詐騙。此桌曆結合實用性與教育意義，通過防詐提醒與反詐短影音宣傳，旨在提高公眾的風險意識，減少詐騙事件的發生。賈中道董事長強調：「我們的責任不僅僅是保障每位客戶的資產安全，還要通過社會責任，為所有人提供更安全的金融環境。」

展望未來，創新與安全齊頭並進

憑藉多年的數位轉型經驗，群益期貨不斷在數位金融創新與卓越服務方面追求突破。此次榮獲四項數位金融大獎，彰顯了公司在數位金融服務領域的領先地位與創新能力。展望未來，群益期貨將持續強化資訊安全和反詐騙防護措施，確保所有客戶能在信任與安全的基礎上，安心參與全球市場交易。賈中道董事長期許群益期貨的未來「我們的目標是打造一個既公平又安全的金融生態，讓每一位客戶都能放心地參與市場，並為社會的金融安全盡我們的責任。」

數位金融 期貨 群益

延伸閱讀

證交所限定版乖乖 趣味防詐

台指期 短線震盪格局

邀客戶減碳三年種5000棵樹 台中銀獲玉山獎人氣品牌獎

台企銀四連霸玉山獎 董事長劉佩真獲傑出企業領導人

相關新聞

新台幣開盤升2.1分 為32.08元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.08元開盤，升2.1分。

全球進入債務氾濫 禧年研討會關注衝擊

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】各國面臨債務泛濫，經濟前景充滿挑戰和隱憂，該如何因應？禧年經濟倫理文教基金會11月16日將舉行「大債時代」研討會，針對目前各國債務泛濫，以及金融財政的迷茫，對世代正義和道

保戶撿便宜 美元保單銷售回溫 投資型、傳統型雙雙上揚

金管會保險局昨（29）日公布最新統計，8月受到美元兌新台幣匯率下跌，保戶順勢撿便宜，當月美元保單新契約保費收入較7月成長...

外溢商品保費 雙位數成長

外溢保單持續報佳績。金管會保險局昨（29）日公布，今年前三季外溢保單新契約件數與初年度保費收入，雙雙較去年同期雙位數成長...

台幣高利定存 年息衝1.9%

美國聯準會進入降息循環，國銀提供新台幣高利存款，讓民眾可鎖住利率。

台新供應商大會 挺綠色採購

台新金控年度供應商大會23日舉行，以「綠色採購」為會議主軸，近百名供應商與採購單位參與，共同探討實踐綠色供應鏈的永續發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。