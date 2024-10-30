群益期貨勇奪工商數位金融四大殊榮 創新服務與公平待客引領市場

四屆《工商時報數位金融獎》頒獎典禮於2024年10月29日盛大舉行。群益期貨憑藉卓越的數位金融創新，一舉斬獲「數位服務獎-金質獎」、「數位創新獎-優質獎」、「數位公平待客-優質獎」及「數位資訊安全獎反詐組-優質獎」四項大獎。賈中道董事長親自出席領獎，展現群益期貨不僅在數位服務與創新領域取得顯著成果，並以「公平待客」為核心，為投資者提供高效、安全且個人化的數位金融體驗。

數位創新與AI技術並行，公平待客為核心

群益期貨秉持「數位+人」的服務理念，將「公平待客」作為企業核心價值，通過數位技術與專業金融服務的結合，確保每位客戶都能獲得公平的金融機會。群益期貨不僅利用Line OA實名制平台、智能推播及SAP行銷自動化系統，還積極導入AI技術，進一步提升個人化服務的精準度。通過AI數據分析，群益期貨能夠即時調整並推薦適合每位客戶的投資資訊與交易策略，為所有客戶提供公平且量身定制的服務。賈中道董事長表示：「我們相信，創新不僅是技術的進步，更是服務的升級。以數據驅動與AI技術支撐的服務模式，讓我們可以能夠更加靈活、精準地滿足每位客戶的需求，確保他們在市場中享有平等的機會。」

資訊安全至上，全方位保護客戶權益

在數位化金融服務的推進過程中，資訊安全至關重要。群益期貨致力於為客戶提供最高標準的安全防護，並成功通過ISO27001:2022資訊安全管理認證。群益期貨不僅嚴格保護客戶資料安全，還積極推動反詐騙防護機制，為投資者建立一個安全無虞的交易環境。群益期貨更與新北市政府警察局合作，推出以「反詐騙」為主題的2025年桌曆，提醒社會大眾如何識別和防範金融詐騙。此桌曆結合實用性與教育意義，通過防詐提醒與反詐短影音宣傳，旨在提高公眾的風險意識，減少詐騙事件的發生。賈中道董事長強調：「我們的責任不僅僅是保障每位客戶的資產安全，還要通過社會責任，為所有人提供更安全的金融環境。」

展望未來，創新與安全齊頭並進

憑藉多年的數位轉型經驗，群益期貨不斷在數位金融創新與卓越服務方面追求突破。此次榮獲四項數位金融大獎，彰顯了公司在數位金融服務領域的領先地位與創新能力。展望未來，群益期貨將持續強化資訊安全和反詐騙防護措施，確保所有客戶能在信任與安全的基礎上，安心參與全球市場交易。賈中道董事長期許群益期貨的未來「我們的目標是打造一個既公平又安全的金融生態，讓每一位客戶都能放心地參與市場，並為社會的金融安全盡我們的責任。」