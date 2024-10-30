快訊

選前7天最新民調！賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選

安卓手機也要有「動態島」了！外媒曝最快2025年Android 16看得到

MLB／洋基球迷絕望到難看！硬搶貝茲接殺飛球被罵翻 裁判立即驅逐出場

富邦證券一舉囊括「數位金融獎」四大獎

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富邦證券長期推動數位轉型及創新應用，且深耕資安領域，強化資安韌性，29日獲得《工商時報》「數位金融獎」肯定，共計榮獲「數位資安獎（安全組）：優質獎」、「數位創新獎：優質獎」、「數位服務獎：優質獎」及「數位普惠獎：金質獎」等四大獎項，展現堅強的數位金融實力，守護客戶交易安全。

富邦證券總經理郭永宜表示，公司高度重視資安防禦，從組織分工、專業人才培養、資訊平台維運，到制度遵循與落實及資訊安全治理等完整構面發展，全方位提升資安服務，守護客戶交易安全。富邦證券與國內外資安機構合作，打造堅強的資安防線，透過不斷優化偽冒監控機制和應變流程，針對偽冒APP、釣魚網站採全時段監測，阻絕攻擊於源頭，提供客戶更安全的投資環境。

富邦證券另透過數位軌跡，洞察客戶需求，搭配完善的數據基礎，結合AI模型演算運用，推出業界首創為客戶量身訂製的「超級個人化服務(Hyper Personalization Service)」，可以在適當的時間點對相關的客戶，提供對客戶部位攸關重要的資訊，以利投資人進行必要的處理。此外，藉由理財知識影音教學、降低投資門檻等方式，提供年輕客群便利的投資平台，實踐普惠金融，打造公平友善之金融服務環境，持續朝向永續經營邁進。

富邦 資安

延伸閱讀

安碁資訊前三季EPS 7.32元 逐季向上

資安概念股 掀比價效應

資安即國安 賴總統：持續提升資安產業發展

北科大攜手台積電 成立首個科大半導體碩士學位學程

相關新聞

新台幣開盤升2.1分 為32.08元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.08元開盤，升2.1分。

全球進入債務氾濫 禧年研討會關注衝擊

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】各國面臨債務泛濫，經濟前景充滿挑戰和隱憂，該如何因應？禧年經濟倫理文教基金會11月16日將舉行「大債時代」研討會，針對目前各國債務泛濫，以及金融財政的迷茫，對世代正義和道

保戶撿便宜 美元保單銷售回溫 投資型、傳統型雙雙上揚

金管會保險局昨（29）日公布最新統計，8月受到美元兌新台幣匯率下跌，保戶順勢撿便宜，當月美元保單新契約保費收入較7月成長...

外溢商品保費 雙位數成長

外溢保單持續報佳績。金管會保險局昨（29）日公布，今年前三季外溢保單新契約件數與初年度保費收入，雙雙較去年同期雙位數成長...

台幣高利定存 年息衝1.9%

美國聯準會進入降息循環，國銀提供新台幣高利存款，讓民眾可鎖住利率。

台新供應商大會 挺綠色採購

台新金控年度供應商大會23日舉行，以「綠色採購」為會議主軸，近百名供應商與採購單位參與，共同探討實踐綠色供應鏈的永續發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。