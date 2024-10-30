富邦證券一舉囊括「數位金融獎」四大獎

富邦證券長期推動數位轉型及創新應用，且深耕資安領域，強化資安韌性，29日獲得《工商時報》「數位金融獎」肯定，共計榮獲「數位資安獎（安全組）：優質獎」、「數位創新獎：優質獎」、「數位服務獎：優質獎」及「數位普惠獎：金質獎」等四大獎項，展現堅強的數位金融實力，守護客戶交易安全。

富邦證券總經理郭永宜表示，公司高度重視資安防禦，從組織分工、專業人才培養、資訊平台維運，到制度遵循與落實及資訊安全治理等完整構面發展，全方位提升資安服務，守護客戶交易安全。富邦證券與國內外資安機構合作，打造堅強的資安防線，透過不斷優化偽冒監控機制和應變流程，針對偽冒APP、釣魚網站採全時段監測，阻絕攻擊於源頭，提供客戶更安全的投資環境。

富邦證券另透過數位軌跡，洞察客戶需求，搭配完善的數據基礎，結合AI模型演算運用，推出業界首創為客戶量身訂製的「超級個人化服務(Hyper Personalization Service)」，可以在適當的時間點對相關的客戶，提供對客戶部位攸關重要的資訊，以利投資人進行必要的處理。此外，藉由理財知識影音教學、降低投資門檻等方式，提供年輕客群便利的投資平台，實踐普惠金融，打造公平友善之金融服務環境，持續朝向永續經營邁進。