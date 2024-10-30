保戶撿便宜 美元保單銷售回溫 投資型、傳統型雙雙上揚

金管會保險局昨（29）日公布最新統計，8月受到美元兌新台幣匯率下跌，保戶順勢撿便宜，當月美元保單新契約保費收入較7月成長，月增逾9％，反映美元保單已經開始出現回溫。

惟國內外幣保單前八月新契約保費貢獻比僅剩37.01％，下探至六年來同期新低，其中美元投資型保單最慘、年減42％，為主要幣別外幣保單保險商品中減幅最大。

保險局副局長蔡火炎解釋，市場持續傳出美國聯準會9月降息訊息，觀望氣氛濃厚，影響前八月美元投資型保單成績；惟壽險業者針對美降息，開始操作推出許多美元利變型保單，吸引資金回流美元利變型保單，促成前八月傳統型美元保單年成長11％。

前八月美元保單新契約保費收入

蔡火炎指出，8月美元對新台幣匯率下跌，更成功挹注當月美元保單買氣。根據保險局資料，8月美元保單新契約保費收入總計6.82億美元，高於7月的6.23億美元，月增逾9％，其中投資型與傳統型雙雙成長、分別月增13.56％以及8.51％。

根據保險局公布資料，國內外幣保單前八月新契約保費貢獻比僅剩37.01％，下探至六年來同期新低，過去六年資料依序為2019年的40.26％、2020年的54.19％、2021年的58.04％、2022年的57.82％、2023年的39.18％。

總計今年前八月外幣新契約保費收入折合約新台幣1,918.13億元、年增4％，外幣投資型保單年減35％、保費收入降至298.2億元，新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、安聯人壽以及富邦人壽；傳統型累計保費收入1,619.93億元、反而年增17％，保費收入前三名依序為富邦人壽、國泰人壽以及凱基人壽。

國內外幣保單共有三大主要幣別，美元比重為最大，其他為澳幣與人民幣，美元保單今年前八月新契約保費收入年減2％，成為影響外幣保單變化主要因子。其中，美元投資型保單與傳統型保單不同調，分別年減42％與年增11％，新契約保費收入分別降至8.12億美元與增至49.85億美元。

澳幣保單前八月年增97％，新契約保費增至2.52億澳元，蔡火炎分析，與市場預期澳洲經濟好轉有關，加上部分公司調整澳幣利變型保單利率，刺激澳幣傳統型保單新契約保費收入增至1.08億澳元、年大增248％，澳幣投資型新契約保費收入1.44億澳元、年成長48％。

蔡火炎指出，人民幣保單反映中國大陸經濟下行發展，前八月新契約保費收入年減兩成、降至0.67億人民幣，投資型與傳統型分別年減22％與年減13％，新契約保費收入分別只剩下0.54億人民幣以及0.13億人民幣。