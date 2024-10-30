外溢商品保費 雙位數成長

外溢保單持續報佳績。金管會保險局昨（29）日公布，今年前三季外溢保單新契約件數與初年度保費收入，雙雙較去年同期雙位數成長，分別年增11％與17％。其中，國泰人壽以初年度保費收入114.8億元奪保費王冠軍，南山人壽則是以賣出45.1萬件拿下件數王。

根據保險局統計，今年前三季外溢保單前三名為國泰人壽、南山人壽以及富邦人壽，共銷售176.9億元，占整體外溢保單初年度保費收入占比達92.7％，成為壽險市場銷售外溢保單主力壽險業。

其中，國泰人壽年成長表現亮眼。去年同期國泰人壽銷售86.9億元、29.3萬件，南山人壽銷售45.1億元、44.5萬件，富邦人壽銷售20.5億元、5.8萬件。

保險局指出，國泰人壽今年前三季銷售114.8億元、賣出34.4萬件外溢保單，銷售最多是健走型，南山人壽銷售42.7億元、賣出45.1萬件；第三名則為富邦人壽同期賣出9.6萬件，新契約保費收入19.4億元。

根據保險局統計至今年9月，金管會已經核准與備查15家壽險業共240件保險商品，前三季新契約銷售件數93.9萬件，年增11％，初年度保費收入190.7億元、年增17％。

其中，以「運動習慣折減保費或增加保額」的健走型保單最熱賣，共計八家業者推89項商品，新契約件數36.5萬件、年增逾6萬件，挹注初年度保費收入年增近18億元至110.9億元。「體況數值折減保費或增加保額」的外溢保單次之，共計十家業者推68項商品，今年前三季銷售19.1萬件、年減1.3萬件，新契約保費收入也降至35.1億元、年減1.5億元。

保戶可以選擇保險公司提供指定的醫療院所健康檢查回饋的「提供其他非現金給付促成健康服務」，至9月共計二家業者推31項保險商品，新契約件數年增3.8萬件至9.5萬件，初年度保費收入年減1.3億元降至18.9億元。