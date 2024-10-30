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「債」逢高鎖利 「股」分批布局

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

美國前總統川普受訪時揚言，若再當選總統，將對台灣進口的晶片課徵關稅，加上市場預期川普勝選機率升高，台股昨（29）日在台積電帶頭下重挫；「川普震盪」撼動台股，國泰世華、台北富邦、中國信託與永豐等四大銀行投研部門傳授股債趨吉避凶投資術，包括債市「逢高鎖利」，股市「分批布局」。

國泰世華銀行報告指出，川普勝選預期有增無減，除能源族群受制於油價重挫表現偏弱外，其餘類股普遍上漲，金融、原材料、公用事業等族群漲勢居前。另外，市場調整樂觀降息預期，公債殖利率短線反彈，建議投資人應「逢高鎖利」；股市評價高檔，可採「分批布局」。

北富銀認為，超級財報周及美大選可能加劇股市波動，但11月通常是美股一年中表現最好的月份，消費旺季與財報效應往往能推動市場樂觀情緒，即使總統選舉年也能保持六成以上勝率，投資人可買進美股，預期美債殖利率短期將處於4.1％至4.3%區間波動。

中信銀表示，若川普勝選，共和黨只會削減再生能源補貼，其餘法案將持續發揮影響力，成為景氣支撐；降企業稅和放鬆監管預期對股市有利，但政府赤字將更嚴重，加上通膨有回溫風險，美債利率恐推升至4.4%上方、股市波動更劇烈。

永豐銀行分析，兩黨政策各有多空，但若共和黨奪下總統及參眾兩院，川普減稅政策或更利於股市；債市方面，兩黨皆支持擴大財政赤字，但分裂國會下極端支出政策將獲得制衡，對債市應是最好的結果。

國泰世華 川普

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