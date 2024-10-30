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「匯價」區間盤整格局

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

美國總統大選倒數計時，外匯龍頭銀行兆豐銀行、海外據點居公股之冠的第一銀行最新外匯報告均指出，美國前總統川普當選預期升溫令美元維持強勢，但因月底適逢出口拋匯旺季，在出口商賣匯需求出籠下，即使美元走勢偏強，新台幣匯率將維持區間震盪格局。

國際美元轉強，新台幣匯率昨（29）日跟隨台股雙雙走弱，終場貶1.1分，收32.101元，總成交量為15.755億美元。

兆豐銀指出，美國經濟數據強勁加上市場對川普勝選預期升溫，提振美元指數及美債殖利率走升，而聯準會官員近期釋放謹慎降息言論，降低大幅降息的可能性，有助美元指數持穩於高位。展望後市，美國周五公布非農就業數據，市場轉趨謹慎，且出口商月底拋匯力道強，有助支撐新台幣匯價，但近期投信業海外投資款項匯出，雙向力道拉鋸，預估新台幣匯率將維持31.95至32.2元區間震盪。

一銀表示，國發會公布9月景氣對策信號轉弱為黃紅燈，但受惠AI帶動相關產業發展，整體景氣仍呈成長態勢；短線上美國大選在即，川普當選預期升溫令美元持強，10月底前因出口商賣匯需求偏多，預估新台幣匯率呈窄幅整理。

台幣匯率 新台幣 美國經濟

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