二國銀推移工App跨國匯兌

根據勞動部統計，至今年8月，全台共有接近80萬名的外籍移工。國銀鎖定跨境移工商機，永豐銀與台新銀搶入，兩家銀行業先後宣布與東聯互動合作，其提供的移工App進行跨國匯兌，可幫助移工匯款回家鄉，輕鬆讓款項跨越國界、也讓匯款跨出時間和地點的限制。

為提升移工金融體驗，永豐銀率先宣布，與東聯互動合作，推出支援五國語言的「移工繳費機」，語言包括印尼、越南、菲律賓（英文）、泰國、中文，可以協助移工快速匯款回鄉與便利日常繳費，並將深入移工生活圈設置機台，預計2025年將在全台灣北、中、南各地陸續完成布建。

永豐銀行表示，該行自2013年起，陸續推出移工薪轉貸款、跨境匯款、信用卡等普惠金融服務。而以後移工只要從東聯App下載匯款或繳費QRcode，即可至移工繳費機台掃碼並存入現金支付，完成後東聯互動將收到通知、即時匯出款項，實現當日匯款、當日到帳的金融友善服務。

台新銀行則在昨（29）日指出，該行2021年7月推出「ATM跨境匯款代收」服務，今年10月台新銀行進一步與東聯互動合作，運用科技聯防等機制，提供合法且安全便捷的跨境匯兌管道。

台新銀指出，移工跨境匯款時，常因時間或語言限制，導致只能透過費用不合理且風險極高的地下管道匯出資金。未來移工只要打開手機掃描QR Code就可將辛苦工作或的酬勞和積蓄，用快速、安全、簡便的方式，匯到海外收款帳戶。