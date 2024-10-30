台新供應商大會 挺綠色採購

台新金控（2887）年度供應商大會23日舉行，以「綠色採購」為會議主軸，近百名供應商與採購單位參與，共同探討實踐綠色供應鏈的永續發展策略。台新並實際分享綠色採購標準與成果，呼籲供應商申請綠色標章，號召合作夥伴積極加入永續行列，攜手行動邁向淨零。

根據政府2050淨零目標以及國際對供應商議合的要求日益提高，台新金控每年透過供應商評鑑進行供應鏈管理，並選定與國際同步的永續主題於供應商大會分享，逐步建立完善的綠色供應鏈。

台新金控總經理林維俊表示，歷年台新供應商大會聚焦「永續採購及碳管理趨勢」、「人權管理」、「認真永續、邁向淨零」及「內部碳定價」等議題，今年則以「綠色採購」為主軸，響應台灣2050淨零轉型關鍵戰略之一的淨零綠生活，藉由改變消費模式來達到降低溫室氣體排放量，減少對環境的衝擊。

此次供應商大會，邀請受環境部委託辦理綠色採購及環保標章諮詢的環資國際有限公司，介紹綠色採購推動歷程及申報方式與認定標準。同時，台新也分享自身綠色採購成果，於作業要點明訂優先選購符合綠色採購條件的產品，並且將綠色採購金額比例列入高階長官績效評量，使得台新金控連年綠色採購金額倍數成長。2023年台新金控綠色採購金額來到1.87億元，相較2022年增加96.2％，獲頒環境部民間企業及團體綠色採購金額5,000萬元以上績優單位感謝狀。

台新金控綠色採購品項主要從資訊類產品、節能電器、辦公室日用品、電動車及再生能源電力等著手，2024年新增環保材質的員工制服及具FSC認證名片等項目，未來將持續尋找綠色採購的新機會。

此外，台新金控及各子公司亦於今年完成旗下所有據點共151處（包含銀行101家分行）綠色辦公響應。台新視供應鏈永續性為ESG發展的重要關鍵，期望透過綠色供應鏈，發揮1+N供應鏈碳管理的綜效，擴大永續影響力。