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台幣高利定存 年息衝1.9%

經濟日報／ 記者齊瑞甄戴玉翔楊筱筠／台北報導

美國聯準會進入降息循環，國銀提供新台幣高利存款，讓民眾可鎖住利率。

LINE Bank、台新銀行不約而同在昨（29）日宣布推出加碼台幣定存專案，LINE Bank喊出13個月長天期的新台幣定存專案，利率1.91%；台新銀則是新資金可享12個月年息1.88%。

LINE Bank昨宣布推出加碼台幣定存專案，2至13個月存期的新台幣專案利率，利率最高1.91%，現在起存、優利鎖定一路到2025年底，LINE Bank強調，最新推出的專案定存，百元即可起存，存款額度最高3,000萬元。透過LINE App錢包，或直接進入LINE Bank App皆可找到專案定期存款，輕鬆鎖住穩收高利。

此外，台新銀行瞄準投資人，近期因股市頻創新高、房市波動等不確定因素增加，可能將手中持股進行獲利了結，或將預備購屋的資金暫時存放於帳戶中以備未來所需，最新推出「新優利2台幣定存專案」，讓民眾資金可以穩健儲蓄。

台新銀表示，即日起至12月31日止，客戶以「新資金」存入台新銀行，可享12個月定存年息1.88%之優惠利率，開辦對象不限新、舊戶，凡持有台新銀行新台幣綜合存款帳戶並匯入新資金者，可至台新銀行全台分行臨櫃辦理，單筆承作金額為10萬至299萬元。

以單筆存入金額299萬元為例，定存12個月，累計可領取利息5萬6,212元，平均每月可領取4,684元，可以在電費調漲、通膨蠢蠢欲動之際，同步為自己創造另外的現金流，補貼其他生活開支。

外商渣打銀行第4季推出「利定勝天」新台幣定存年利率1.7%方案，6個月天期，單筆最低起存金額100萬元，單一客戶最高承作金額1,000萬元，專案額度為30億元，但限新資金優惠，僅透過臨櫃或myRM數位隨行理專服務辦理。

星展銀行「星鼎利台幣定存專案」，以新資金承作定存，即可享優惠利率3個月期年息1.65%，或是6個月期年息1.7%，定存首筆最低承作金額為100萬元，總承作限額1億元。

台新 定存 新台幣

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