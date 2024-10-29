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金管會六面向推綠色轉型金融 2028年綠色授信納金檢重點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會發布的「綠色及轉型金融行動方案」最大亮點是，擴大金融市場對企業轉型淨零、低碳活動的支持，金管會更要求各銀行需將「綠色授信」、「永續績效連結貸款」、「社會責任授信」等三類資金用途及檢視方式，列入銀行內稽內控，並在2028年納入金檢重點。

據金管會9月底統計，金融業承辦綠色授信達1兆5,917億元，永續績效連結貸款是1兆3,582億元。

綜規處長胡則華說，過去「綠色授信」定義不清楚，未來將由聯徵中心明訂認定相關原則，並要求各銀行需列入內稽內控，之後再做金檢。

金管會是在2017年推動「綠色金融」1.0著重以資金支持綠能產業的發展；2.0涵蓋環境、社會及治理（ESG）面向，鼓勵金融業投融資綠色及永續領域產業或專案並發展相關金融商品；3.0是整合金融資源，推動我國2050淨零排放目標。

這次與「綠色金融」最大差異是，「轉型金融」更聚焦企業朝綠色及永續邁進的動態過程，引導高碳排企業或不符合「綠色」的企業訂轉型計畫，逐步減碳，促進低碳製程或技術研發，也鼓勵支持型經濟活動協助零碳或低碳發展。

「綠色及轉型金融行動方案」有六大推動面向，一、資金面，金融業以資金支持企業淨零轉型，二、資料面，蒐集建置企業碳排資料及強化氣候韌性，三、揭露面，鼓勵金融業揭露減碳目標策略及自然相關財務資訊。

四、培力面，普及永續金融證照及人才，五、生態面，精進永續金融評鑑及合作機制，六、提升國際影響力，強化永續治理、提升國際影響力和能見度。

其中以金融業最重要的資金面支持，有四大要點，一、年底前發布，擴大適用金融業協助轉型的產業，透過辨識各產業永續活動，以利引導資金支持。第二階段再納入半導體、面板、電腦與其周邊等製造業，金融業、廢棄物清理與資源回收業、農林業。

二、企業自願減碳計畫納入金融業投融資優先考量。三、促政府運用債券或證券化商品工具導入民間資金，四、國發會研議提高國家融資保證成數，從目前六成再往上增加，讓金融業協助企業淨零轉型過程中，提供資金更無後顧之憂。

減碳 金管會 金融業

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