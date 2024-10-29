第2階段永續經濟活動認定指引年底出爐 半導體等適用

助力企業淨零轉型，金融業資金扮演關鍵角色，金管會今天公布「綠色及轉型金融行動方案」，規劃今年底前發布第2階段永續經濟活動認定參考指引，適用對象將擴及至半導體業、面板業、電腦及週邊設備等產業。

金管會主委彭金隆30日將赴立法院財政委員會報告業務並備質詢，書面報告內容今天先送交財委會。根據書面報告，為落實永續金融驅動低碳轉型，金管會研議於今年底前發布第2階段永續經濟活動認定參考指引，擴大適用產業及經濟活動類別。

金管會綜合規劃處長胡則華說明，金管會2022年發布第1階段永續經濟活動認定參考指引，當時指引初步針對國內金融機構投融資金額較高的3大產業，包括部分製造業、營造建築與不動產業、運輸與倉儲業，提供是否符合永續的認定參考指引，今年底前將推進發布第2階段指引。

胡則華進一步指出，第2階段永續經濟活動認定參考指引會擴及至更多製造業，包括半導體、面板、電腦及週邊設備業等均會納入，另金融業、廢棄物清理、資源回收業及農林業亦會適用。

除此之外，為因應氣候變遷衝擊，金管會於書面報告提及，預計於今年底完成第2版本國銀行辦理氣候變遷情境分析作業規劃，並於2025年對本國銀行辦理第2次情境分析作業。

另金管會亦督導周邊單位建置盡職治理報告數位平台，提供數位化盡職治理服務，將於近期開放上線試行；為減輕企業編製永續報告書負擔，金管會督導周邊單位建置的ESG數位平台將增加永續報告書產製功能，預計2025年正式上線。