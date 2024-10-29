遠東銀Bankee台幣4個月定存高利1.66% 1萬元隨到隨存

遠東銀（2845）Bankee社群銀行今天宣布推出新台幣4個月期1.66%的短天期高利定存方案，透過短天期的定存幫助客戶在年底這段消費季守緊荷包，一方面可以在年底到農曆年前的資金支出與消費的高峰期，幫助錢包不失控，也可以預為年關資金運用或新年度新計畫所需，隨時有錢就存先賺高利。

遠東銀Bankee社群銀行表示，年底適逢一連串的百貨周年慶、電商購物節、聖誕節、以及農曆新年，各式促銷活動讓人容易陷入消費陷阱而過度花費，因此鼓勵民眾在這段花錢慾望特別高漲的時期，先把部分的錢存起來，落實「收入－儲蓄＝支出」的「富人公式」，避免過度地花費導致透支，也算是給自己的存錢挑戰。遠東銀Bankee社群銀行推出的4個月期定存方案，不但可幫助客戶守住錢包，1.66%高利優勢更可達到穩健獲利，未來資金的運用更具靈活彈性。

遠銀Bankee社群銀行並指出，此一4個月期高利1.66%台幣定存專案，具有三大優勢，第一是4個月超短期，靈活度高，完美契合從今年底到明年農曆過年後的短期理財需求。現在將閒置資金投入定存帳戶，2025年2月底正好到期，無論是備戰開工潮或實現各種新年度計畫，先賺高利之後再彈性運用。

第二個優勢是單筆只要1萬元起存，可隨時開單承作，定存開單張數無上限，有錢隨時存，無論是小資族還是高資產族群，都可以透過Bankee短天期高利定存方案，避免過度消費或是為年關前後預做資金準備兼賺高利。

優勢三是只需要手機APP輕鬆起存，無需前往銀行臨櫃辦理，幾個簡單步驟就能輕鬆完成申辦，快速投入享受高利定存的優勢。遠東銀Bankee4個月期台幣1.66%優利定存期間至今年12月31日止，建議民眾抓緊時間隨存隨賺利息。