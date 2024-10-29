川普震撼捲土重來 外匯投資人怎操作？兩大外匯銀行解析

美國總統大選倒數計時，外匯龍頭銀行兆豐銀行、海外據點居公股之冠的第一銀行最新外匯報告均指出，美國前總統川普當選預期升溫令美元維持強勢，但因月底適逢出口拋匯旺季，在出口商賣匯需求出籠下，即使美元走勢偏強，新台幣匯率將維持區間震盪格局。

國際美元轉強，新台幣匯率29日跟隨台股雙雙走弱，終場貶1.1分，收32.101元，總成交量為15.755億美元。

兆豐銀指出，美國經濟數據強勁加上市場對川普勝選預期升溫，提振美元指數及美債殖利率走升，而聯準會官員近期釋放謹慎降息言論，降低大幅降息的可能性，有助美元指數持穩於高位。展望後市，美國周五公布非農就業數據，市場轉趨謹慎，且出口商月底拋匯力道強，有助支撐新台幣匯價，但近期投信業海外投資款項匯出，雙向力道拉鋸，預估新台幣匯率將維持31.95至32.2元區間震盪。

一銀表示，國發會公布9月景氣對策信號轉弱為黃紅燈，但受惠AI帶動相關產業發展，整體景氣仍呈成長態勢；短線上美國大選在即，川普當選預期升溫令美元持強，10月底前因出口商賣匯需求偏多，預估新台幣匯率呈窄幅整理。

其他亞幣方面，兆豐銀預估，美元兌日圓本周維持151至155區間，一銀認為，政治僵局下日本央行將更謹慎評估升息政策，日圓匯率恐維持貶勢。人民幣方面，兆豐銀分析，人民幣匯率上行機率高，估計短期內將於7.11至7.17間整理；一銀說，中國大陸官方刺激政策有效性存疑下，人民幣中長期偏弱，短線維持區間波動。

至於歐元，一銀認為，歐美將公布多項通膨及就業數據，預估歐元匯率窄幅波動；兆豐銀預料，歐元匯率短期將位於1.07至1.086整理。