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群益金鼎證券展現數位實力 榮獲2024數位金融獎三大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券一舉拿下2024數位金融獎「數位服務獎」、「數位公平待客獎」、「數位資訊安全獎-反詐組」三項殊榮，由群益證執行副總裁吳允文代表領獎。圖／群益金鼎證券提供
群益金鼎證券一舉拿下2024數位金融獎「數位服務獎」、「數位公平待客獎」、「數位資訊安全獎-反詐組」三項殊榮，由群益證執行副總裁吳允文代表領獎。圖／群益金鼎證券提供

群益金鼎證券（6005）在數位服務及轉型上獲得卓越成就，一舉拿下2024數位金融獎「數位服務獎」、「數位公平待客獎」、「數位資訊安全獎-反詐組」三項殊榮，充分肯定群益金鼎證券投入數位資源的肯定，未來將持續強化數位化發展，為客戶創造更安全、便捷的金融服務體驗。

群益金鼎證券積極推動數位轉型、提供多元智能APP、強化資安防護力以確保客戶交易安全，群益金鼎證券總經理李文柱表示：「我們持續優化創新服務、強化資訊安全，榮獲數位金融獎三大獎項，不僅是對同仁落實數位化的肯定，更是激勵不斷創新的動力。我們將堅持以客戶為中心的理念，推動數位化發展，提供更安全、便捷的金融服務」。

今年以智能服務APP「群益大老鷹」榮獲數位服務獎，將多種便利工具整合於一個平台上，概念設計如「營業員管家」和「客戶管家」，讓使用者都能體驗到更聰明的AI服務，同時具備帳務整合、投資標的挑選、個人化財經資訊及智能推播等多項智慧交易功能，讓一般用戶能夠享受更方便、更快速的交易體驗。

在數位公平待客方面，提供客戶不限用途借貸款項的業務系統「群益便利貸」，將上市櫃股票與多項人氣集中、交易熱門ETF放入借貸標的級距活動中，先是進行內部風險分類，再依據分類以利率分級，讓有意參與的投資人可以在群益便利貸系統中輕鬆又快速地操作。同時友善銀髮族及身心障礙數位落差，在系統設置操作簡易介面、字體大的無障礙金融友善服務專區，提供專人服務與設計操作簡易的交易與服務型APP介面，操作方便、使用無障礙。

隨著資訊詐騙狡詐和多變，群益金鼎證券深化資訊安全、積極防杜詐騙事件，在「數位資訊安全獎-反詐組」獲肯定。為提升資安防護能力，從組織結構、人才培訓到資訊平台的維護，全面提升優化，建立資料保護、風險管理及管控措施等多個層面的防護體系，已於2024年1月取得ISO 27001:2022認證，為台灣首家通過驗證的證券商。並且藉由強化監控異常交易作業、和自動化防偽冒系統偵測，有效預防及阻攔的欺詐行為。

隨著數位化進程的加速，群益金鼎證券未來將持續投入資源，推進技術創新和服務優化，為客戶提供更具價值的數位金融，確保客戶的需求能夠得到充分滿足。

數位金融 群益

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