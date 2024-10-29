元富證券開創投資新體驗 自建好富投App再奪數位創新獎

新光金（2888）旗下元富證券數位轉型表現卓越，以全新自主研發的好富投App行動交易平台，29日再奪下《2024工商時報數位金融獎》「數位創新獎」。好富投App集結金融創新科技和人工智慧演算技術，從選股、看盤、下單到帳務，提供全方位投資理財服務。近年相繼榮獲《2024卓越證券評比》金控類「最佳科技創新獎」，及第21屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」，不僅廣受投資人喜愛，更在App Store 上擁4.8顆星極高評價，同時取得經濟部智慧財產局核准的八項新型專利，充分展現產品創新和優質服務的卓越成果。

元富證券總經理張清發表示，創新是永遠站在使用者的角度去思考，透過不斷的調整、優化、重整再出發，為投資人提供更有彈性、更低門檻的金融服務。為深入了解客戶在投資過程中的需求與挑戰，元富證券更組成創新體驗團隊，專注收集客戶對好富投App的反饋與建議，力求使投資過程變得更加親民與簡易，將投資塑造成一種有溫度的沉浸式體驗。

好富投App作為旗艦級行動投資應用不僅在技術創新上尋求突破，更在服務細節下足功夫。從個人化選股策略開始，提供多達462種選股策略，滿足不同投資者的需求；更是打破了傳統存股的框架，推出不限標的及日期的存股服務，實現完全自主的存股體驗。此外，為方便投資人參與當沖交易，自創策略當沖功能，依據每日市場數據篩選符合不同策略的股票池，並以三階段沖銷保護機制，幫助投資人鎖住獲利、控制損失。最後，導入大數據AI分析及個股健診應用，使投資人能快速評估個股潛力和趨勢預測，成為投資人的絕佳智能助理。

歡慶好富投App上市一周年，即日起至2024年12月31日，為期三個月的好富投App周年慶，推出包括一、周年慶最大獎，不限新舊戶交易每滿10萬就抽iPhone 16 pro 256G；二、「存才富」存股最高回饋5,000元手續費抵用金；三、每月任務送88名500元好禮；四、元富老朋友獨享交易百萬最高送8,888元好禮；五、元富新朋友登入就送5點LINE Points等優惠活動。