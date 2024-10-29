快訊

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

康芮颱風17時30分發海警！首波警戒範圍出爐 氣象署揭17時中心位置

元富證券開創投資新體驗 自建好富投App再奪數位創新獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
頒獎典禮由(左)期交所董事長吳自心頒獎，(右)元富證券總經理張清發代表受獎。圖／元富證券提供
頒獎典禮由(左)期交所董事長吳自心頒獎，(右)元富證券總經理張清發代表受獎。圖／元富證券提供

新光金（2888）旗下元富證券數位轉型表現卓越，以全新自主研發的好富投App行動交易平台，29日再奪下《2024工商時報數位金融獎》「數位創新獎」。好富投App集結金融創新科技和人工智慧演算技術，從選股、看盤、下單到帳務，提供全方位投資理財服務。近年相繼榮獲《2024卓越證券評比》金控類「最佳科技創新獎」，及第21屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」，不僅廣受投資人喜愛，更在App Store 上擁4.8顆星極高評價，同時取得經濟部智慧財產局核准的八項新型專利，充分展現產品創新和優質服務的卓越成果。

元富證券總經理張清發表示，創新是永遠站在使用者的角度去思考，透過不斷的調整、優化、重整再出發，為投資人提供更有彈性、更低門檻的金融服務。為深入了解客戶在投資過程中的需求與挑戰，元富證券更組成創新體驗團隊，專注收集客戶對好富投App的反饋與建議，力求使投資過程變得更加親民與簡易，將投資塑造成一種有溫度的沉浸式體驗。

好富投App作為旗艦級行動投資應用不僅在技術創新上尋求突破，更在服務細節下足功夫。從個人化選股策略開始，提供多達462種選股策略，滿足不同投資者的需求；更是打破了傳統存股的框架，推出不限標的及日期的存股服務，實現完全自主的存股體驗。此外，為方便投資人參與當沖交易，自創策略當沖功能，依據每日市場數據篩選符合不同策略的股票池，並以三階段沖銷保護機制，幫助投資人鎖住獲利、控制損失。最後，導入大數據AI分析及個股健診應用，使投資人能快速評估個股潛力和趨勢預測，成為投資人的絕佳智能助理。

歡慶好富投App上市一周年，即日起至2024年12月31日，為期三個月的好富投App周年慶，推出包括一、周年慶最大獎，不限新舊戶交易每滿10萬就抽iPhone 16 pro 256G；二、「存才富」存股最高回饋5,000元手續費抵用金；三、每月任務送88名500元好禮；四、元富老朋友獨享交易百萬最高送8,888元好禮；五、元富新朋友登入就送5點LINE Points等優惠活動。

元富

延伸閱讀

本金千萬年領50萬股息可行！但沒考慮通膨、也不夠用？ 達人：已是一般階級能達到的極限

股息確實有可能是「左手換右手」！ 存股哥：但有些人能越換越多

質押維持率建議至少200%以上…空頭才有抗跌能力！ 存股哥：2022實驗後認為相對安全數字

股票總值795萬、質押237萬、信貸剩15萬！ 存股哥：借貸槓桿投資還是存在風險

相關新聞

存錢看過來！台新銀推台幣定存專案 12個月年息1.88%

隨著股市頻創新高、房市波動等不確定因素增加，許多投資人選擇將手中持股進行獲利了結，或是將預備購屋的資金暫時存放於帳戶中以...

加碼！LINE Bank推台幣高利定存 存百萬利息領逾2萬元

美國聯準會降息引領全球進入降息循環，正是盤點資產配置的好時機。LINE Bank 29日宣布推出加碼台幣定存專案，13個...

因應降息潮銀行推長天期高利專案 一路鎖定到2025年底

美國聯準會引領全球進入降息循環，銀行提醒，長天期的定存方案，更能鎖定利率，穩收利息。

元大銀行推美澳高利定存專案 線上換匯再享讓分優惠

美國聯準會（Fed）2024年9月中宣布降息2碼，並預期年底前可能還有進一步降息的情形發生，引發不少客戶想在今年二度降息...

信用卡詐騙／ ApplePay、GooglePay 用戶命運大不同 關鍵這2點

詐騙橫行，信用卡盜刷爭議頻傳，金融消費評議中心近來也接獲不少跟詐騙有關的信用卡爭議案件，其中有兩個案件都是綁定信用卡，一個綁Apple Pay、另一個綁Google Pay ，結果前者銀行要負責，後者卻是民眾要自行承擔損失。

金融守護論壇11月19日登場 林志潔：重視失智者金融扶持

台灣在2025年將邁入超高齡社會，陽明交大教授林志潔表示，關於失智者金融權益保障，美、英、日都有類似政策，考量到未來失智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。