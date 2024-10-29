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美債殖利率不降反升「免驚」？ 投信：這類債券更給力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國聯準會降息循環啟動以來的各債券表現。資料來源：Bloomberg，統計期間2024/9/19~10/25，單位：%
美國聯準會降息循環啟動以來的各債券表現。資料來源：Bloomberg，統計期間2024/9/19~10/25，單位：%

近期美元和美債殖利率同步轉強，美國10年期債券殖利率更一路自3.60%彈升至4.27%、再度突破4%的整數關卡。滙豐投信表示，即使短期因素導致美債出現較大的波動，但寬鬆的大方向不變，顯示長期美債利率4%以上都具有一定的性價比。因此，建議債券投資人可逢低布局，選擇以跨區域、信評為策略，除可有效分散風險，亦可追求更多元債種的回報機會。

滙豐環球高入息債券基金經理人顏誌緯進一步說明，本波促使美債殖利率反彈應可歸納出：首先是此前公布的通膨與就業數據雙雙高於預期及聯準會重申2碼的降息並非常態，因此讓市場臆測降息恐踩煞車的疑慮。

再者則是擔憂「川普交易」重燃，若加大關稅貿易壁壘，恐進一步影響通膨前景表現。但滙豐投信認為由於聯準會利率點陣圖顯示降息周期仍將延續至2026年，不只今年有降息2碼、明年更有4碼的空間。加上據歷史經驗顯示，降息週期都將壓抑債券殖利率走勢，因此長線將有利於債券資產表現。

此外，全球主要央行降息路徑明確，前十大主要經濟體中，已有七個於今年啟動降息，並預期年底和明年初會進一步調降利率，或可刺激對債券資產的潛在買盤。加上自美啟動降息循環後，亞洲、歐洲公司債與新興市場債券表現相對美債強勢，債市輪動明顯，顯見全球債券提供了更多元的回報機會。

其中滙豐環球高入息債券基金為全球複合式債券型基金，投資組合涵蓋歐洲、美國及新興市場，靈活配置投資級與非投資級債券。藉由分散投資區域與幣別，更能規避單一區域經濟風險，不失為提供投資人布局債市長線多頭的甜蜜點。

債券 降息

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