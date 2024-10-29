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80萬移工福音！台新攜東聯互動 推ATM跨境匯款代收服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行與金融科技公司東聯互動推出「ATM跨境匯款代收服務」，透過支援七國語言的ATM，滿足外籍人士在台灣的金融需求。台新銀行／提供
台新銀行與金融科技公司東聯互動推出「ATM跨境匯款代收服務」，透過支援七國語言的ATM，滿足外籍人士在台灣的金融需求。台新銀行／提供

看準近80萬名在台合法外籍移工的商機，台新銀行與金融科技公司東聯互動推出「ATM跨境匯款代收服務」，透過支援七國語言的ATM，移工朋友只要打開手機掃描QR Code就可將辛苦工作或的酬勞和積蓄，用快速、安全、簡便的方式，匯到海外收款帳戶，輕鬆讓款項跨越國界、也讓匯款跨出時間和地點的限制。

台新銀行於2020年9月即領先同業，推出ATM多國語言服務，針對印尼、越南、菲律賓、泰國等東南亞國家民眾，提供母語專屬友善操作介面，滿足外籍人士在台灣存款、提款、轉帳等日常金融需求。2021年7月更領先全台首度推出「ATM跨境匯款代收」服務，今年10月台新銀行進一步與東聯互動合作，運用科技聯防與智慧金融等機制，提供合法且安全便捷的跨境匯兌管道，在第一線守護外籍移工資產安全，同時透過雙方系統直連服務，即時提供匯款完成資訊，以利快速掌握資金與服務動態。

台新銀行表示，該行發現移工跨境匯款時，常因時間或語言的限制，導致只能透過費用不合理且風險性極高的地下管道把資金匯出，相關交易沒有保障，一旦金流出現問題更可能求助無門。為解決跨境匯款的亂象和痛點，台新銀行竭誠打造ATM「跨境匯款代收」，操作方式簡單，移工朋友僅須於東聯互動APP，先完成註冊與匯款交易預約，即可利用台新銀行全台ATM所提供之友善母語操作介面，選擇「跨境匯款代收」服務，掃描 APP QR code後放入等值新台幣鈔券，即可輕鬆完成。

台新銀行指出，即日起至2024年12月31日，首次使用台新銀行「跨境匯款代收」服務，還能享有東聯互動所提供的專屬優惠，台新與FINTECH業者東聯互動攜手落實普惠金融讓移工朋友體驗更輕鬆、可靠、安全的匯款服務，台新銀行是移工朋友們的金融智慧好夥伴。

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