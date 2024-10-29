存錢看過來！台新銀推台幣定存專案 12個月年息1.88%

隨著股市頻創新高、房市波動等不確定因素增加，許多投資人選擇將手中持股進行獲利了結，或是將預備購屋的資金暫時存放於帳戶中以備未來所需。為回饋並滿足客戶需求，台新銀行最新推出「新優利2臺幣定存專案」，讓民眾資金可以穩健儲蓄。即日起至2024年12月31日止，客戶以「新資金」存入台新銀行，可享新臺幣12個月定存年息1.88%之優惠利率，此專案為限時、限量之優惠活動，有新臺幣存放需求的客戶務必把握名額、穩收利息！

台新銀行「新優利2臺幣定存專案」開辦對象不限新、舊戶，凡持有台新銀行新臺幣綜合存款帳戶並匯入新資金者，可至台新銀行全臺分行臨櫃辦理，單筆承作金額為新臺幣100,000至2,999,999元，手中有閒置新臺幣的客戶，不妨考慮將資金轉存入「新優利2臺幣定存專案」。以單筆存入金額新臺幣299萬元為例，定存12個月，累計可領取利息新臺幣56,212元，平均每月可領取新臺幣4,684元，讓民眾可以在電費調漲、通膨蠢蠢欲動之際，同步為自己創造另外的現金流，補貼其他生活開支。

適逢美國降息循環啟動，台新銀行推出之 「好享利7外幣定存專案」原至今年10月31日截止，考量民眾申辦熱度不減，台新銀行將接力於11月1日推出「好享利8外幣定存專案」提供3個月期美元定存專案，客戶可把握美元高利末班車趁機存放資金，自他行匯入台新銀行之美元資金，最高可享年息5%之優惠，活動限時、限量至今年11月29日止，有意申辦的客戶敬請即早卡位。

最後，台新銀行提醒，客戶承作外幣定存專案應同時評估匯率變動與整體理財規劃，將資產幣別配置納入考量，運用定存方案有利於保本，但仍需留心專案承作條件及未來資金需求，選擇最適合的定存專案保留資金的靈活性以完善理財規劃。