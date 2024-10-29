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加碼！LINE Bank推台幣高利定存 存百萬利息領逾2萬元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
LINE Bank。圖／LINE Bank提供
LINE Bank。圖／LINE Bank提供

美國聯準會降息引領全球進入降息循環，正是盤點資產配置的好時機。LINE Bank 29日宣布推出加碼台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%高利，現在起存、優利鎖定一路到2025年底。實際試算，客戶若存下台幣一百萬元，利息可領約20,722元。

LINE Bank強調，最新推出的專案定存，百元即可起存，存款額度最高3千萬元。透過LINE App錢包頁，或直接進入LINE Bank App皆可找到「專案定期存款」，把握時間在額滿或截止前，輕鬆鎖住穩收高利。

除定存外，針對重視資金運用彈性的客戶，LINE Bank也提供一直以來廣受客戶歡迎的高利活存「口袋帳戶」，活存優利1.5%，採每日計息、每月領息，上限可達5萬元，隨時可以把錢撥入或是撥出。直接放一筆生活備用金在口袋帳戶攢高利，每月多領60幾元，有需要時可以秒動用，是生活理財聰明便利的好選擇。

LINE Bank連線商業銀行 定存 新台幣

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