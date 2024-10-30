全球進入債務氾濫 禧年研討會關注衝擊

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】各國面臨債務泛濫，經濟前景充滿挑戰和隱憂，該如何因應？禧年經濟倫理文教基金會11月16日將舉行「大債時代」研討會，針對目前各國債務泛濫，以及金融財政的迷茫，對世代正義和道德之衝擊，進行研討。會中將邀請前新加坡霸菱亞太基金投資合夥人雷倩、政大財政系名譽教授曾巨威參與分享觀點。

重量學者與專家分享

禧年基金會將於11月16日（週六）上午9時至12時，於台北市中正區羅斯福路四段22號3樓（校園團契大樓）舉行研討會，主題：「大債時代」，將針對目前各國債務泛濫，以及金融財政的迷茫，對世代正義和道德之衝擊，進行研討。

大會將邀請台灣以色列投資合作中心創辦人林榮恩擔任主持人，講員有前新加坡霸菱亞太基金投資合夥人雷倩，禧年基金會執行董事胡業民、政大財政學系名譽教授曾巨威及華神基督教神學與宗教研究中心主任周學信進行分享。

以聖經高度關心債務

其中，雷倩將分享的主題是「當國際金融與實體經濟脫鉤-反思價值分配」，胡業民則將帶來「為什麼賴債-貨幣和債券發行的終極困境」，曾巨威則是「財政赤字、公共債務與所得不均-開源與節流何者為重」，最後由周學信帶來「負債、饒恕與神學」的演說。

協辦單位有校園書房出版社、中華福音神學院、基督門徒訓練神學院、中華波阿斯國度發展協會（約書亞管理學院）。活動可透過網路表單報名，活動是免費參加，報名且參加者大會現場將分送最新禧年文輯《ChatGPT來了！》一冊。

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