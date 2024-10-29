富達：亞洲股債投資有四大亮點 前景看好

富達國際29日舉行亞洲亮點投資契機記者會指出，美國開啟降息循環，中國大陸政府則推出一連串刺激措施，短期市場雖仍有不確定因素，但亞洲股票與債券投資有四大亮點，前景看好。

首先是亞股投資範圍擴大。富達國際亞太區股票投資主管佟夢銳（Marty Dropkin）指出，2022年年中以後，亞股領漲個股趨於集中，資金偏愛大型股和科技股，忽略其他多元的標的。但今年9月以來，市值指數及等權重指數之間差距縮小。醫療保健、非核心消費、工業、通訊服務及科技等都有投資機會。

第二是東協的投資優勢。佟夢銳指出，東協成為極具吸引力的全球貿易樞紐，從服飾生產、玩具製造到智慧機供應鏈廠商、自動化製造和技術解決方案供應商、金屬礦業公司等，都受惠於國外直接投資及供應鏈調整趨勢。同時，主要區域銀行將促進資本流入各經濟體，一些國家正經歷近期的需求復甦，特別是旅遊業。

第三是亞洲非投資等級債利差仍有收斂空間。富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾表示，亞洲非投資等級債利差約570個基本點（1個基本點是0.01個百分點），高於20年平均值，有縮窄的空間；平均信評已從20年前的B級提升到BB級；違約率已從兩年前逾16%降至今年的不到5%，如果扣除中國大陸房地產不算，違約率更只有約2.5%，與其他地區的非投資等級債差不多。

第四是亞洲投資等級債及本地貨幣債長期報酬穩健。朱蕾表示，亞洲投資等級債去年大漲10%以上，目前平均利差為116個基本點，平均信評為A-，存續期間約5年，將持續受惠於供需及息收優勢。另外，本地貨幣債市場規模成長，流動性充足，殖利率有吸引力，投資人可以透過匯率避險來降低波動。