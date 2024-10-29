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永豐金證券二大利器 助投資人迎戰第4季

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券「豐學PRIME」每月百篇分析，及大戶投APP結合AI功能的「今日新聞快訊」服務，幫助投資人跟上市場變化與交易趨勢。圖／業者提供
永豐金證券「豐學PRIME」每月百篇分析，及大戶投APP結合AI功能的「今日新聞快訊」服務，幫助投資人跟上市場變化與交易趨勢。圖／業者提供

永豐金證券「豐學PRIME」第3季訂閱人數季增170%，期間總流量達13萬次，顯示在面對台股7月創下24,416高點後的震盪走勢，投資人對市場深入解析的高度需求。迎接第4季產業旺季，永豐金證券持續提供二大利器，包括「豐學PRIME」每月百篇產業趨勢、貼盤分析；大戶投APP結合AI功能「今日新聞快訊」，幫助投資人跟上市場變化與交易趨勢。

永豐金證券觀察，現在投資人傾向在社群討論投資話題而不只是單向接收。舉例來看，第3季航運類報酬指數8~9月的震盪走勢讓網友熱議，航運股還安全嗎？為什麼跌？應該現在進場等領配息？「豐學PRIME」即時從SCFI運價變化及殖利率的角度，提供貨櫃航運的近況與展望深度解析，該篇文章上架後創下超過14,000次的觀看紀錄，藉此推測「豐學PRIME」訂閱服務，符合投資人對交易資訊的迫切需求，並可即時協助投資人應對市場變化。

此外，永豐金證券將生成式AI應用於大戶投APP的「今日新聞快訊」，由永豐金控數位科技處領軍，免費讓投資人在每個交易日開盤前，看到由AI模型公正客觀篩選的重點新聞，並由永豐投顧進行市場重點提醒。面對台美股市具高度相關連動，今年11月美國總統大選，選戰結果可能影響台股未來走向，此功能將協助客戶在第一時間掌握重點市場快訊。

2024美國總統選戰結果將揭曉，永豐金證券「豐學PRIME」，以「川賀之爭對金融市場的影響」為主題，加碼免費提供選情民調等快訊，若想提前布局Q4熱門產業或總經大事，投資人可依自身需求訂閱「豐學PRIME」的加值服務。

永豐金證券為慶祝「豐學PRIME」用戶第3季激增170%，無論新舊用戶，只要在今年11月訂閱「豐學PRIME」或任一加值服務，即可參與抽獎，大獎為價值5,000元的遠東SOGO百貨好禮即享券（共15名），二獎為價值3,000元的誠品生活好禮（共30名）。過去未曾訂閱「豐學PRIME」的用戶，首次開通閱讀權限還可直接加碼獲得誠品生活好禮即享券100元。

永豐金控

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