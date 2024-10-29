因應降息潮銀行推長天期高利專案 一路鎖定到2025年底
美國聯準會引領全球進入降息循環，銀行提醒，長天期的定存方案，更能鎖定利率，穩收利息。
LINE Bank29日宣布推出加碼台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%高利，現在起存、優利鎖定一路到2025年底，是最簡單又穩定的理財選擇。
13個月期新台幣專案利率1.91%，實際試算，客戶若存下100萬元，利息可領約2萬722元。
LINE Bank強調，最新推出的專案定存，百元即可起存，存款額度最高3000萬元。
除定存外，LINE Bank也提供高利活存「口袋帳戶」，活存優利1.5%，採每日計息、每月領息，上限可達5萬元，隨時可以把錢撥入或是撥出。直接放一筆生活備用金在口袋帳戶攢高利，每月多領60幾元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言