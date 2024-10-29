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因應降息潮銀行推長天期高利專案 一路鎖定到2025年底

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
銀行宣布推出加碼新台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%，現在起存、優利鎖定一路到2025年底。圖/LINE Bank
銀行宣布推出加碼新台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%，現在起存、優利鎖定一路到2025年底。圖/LINE Bank

美國聯準會引領全球進入降息循環，銀行提醒，長天期的定存方案，更能鎖定利率，穩收利息。

LINE Bank29日宣布推出加碼台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%高利，現在起存、優利鎖定一路到2025年底，是最簡單又穩定的理財選擇。

13個月期新台幣專案利率1.91%，實際試算，客戶若存下100萬元，利息可領約2萬722元。

LINE Bank強調，最新推出的專案定存，百元即可起存，存款額度最高3000萬元。

除定存外，LINE Bank也提供高利活存「口袋帳戶」，活存優利1.5%，採每日計息、每月領息，上限可達5萬元，隨時可以把錢撥入或是撥出。直接放一筆生活備用金在口袋帳戶攢高利，每月多領60幾元。

定存 新台幣 美國聯準會

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