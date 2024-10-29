中颱康芮將登陸 出遊注意六產險業者暫停旅遊不便險

中颱康芮來勢洶洶，中央氣象署不排除29日傍晚將發布海上警報，明日清晨到上午發布陸上警報，預估周四晚間康芮可能從台東登陸，屆時強度將再增強為中颱上限或更強，多家產險業者今官網公告暫停受理海內外旅遊不便險、旅平險方案，包含國泰產險、富邦產險、旺旺友聯產險、和泰產險、泰安產險、華南產物保險等六家。

國泰產險官網公告表示，因颱風因素，暫停受理10月31日、11月1日生效之海外旅遊不便險方案。富邦產險則是暫停受理11月1日生效海外旅遊不便險，業者呼籲民眾出發投保之前要看仔細。

和泰產險也指出，受到颱風影響，本公司暫停受理生效日為10月31日晚上12點起至11月1日24點之國內旅平險及國外包含旅遊不便險方案投保服務。

泰安產物保險表示，受康芮颱風影響，本公司即日起至11月1日23:59暫停受理「海外旅行不便保險」投保，敬請見諒。

氣象署指出，康芮颱風今凌晨兩點增強為中度颱風，上午8時中心位置為距離恆春東南方740公里海面上，目前是持續增強的中度颱風，未來趨勢朝台灣東南部海域靠近，由於天氣條件支持颱風發展，所以有逐漸增強、暴風範圍擴大趨勢。