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信用管制下賣房更要在意「軟實力」！專家揭3招提升物件優勢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋專家表示，第七波信用管制政策推出後，買方數量較上半年減少3至4成，且市場氛圍從熱絡轉為理性，建議這時賣方可強化物件「軟實力」提升市場競爭力。（圖:信義房屋提供）
信義房屋專家表示，第七波信用管制政策推出後，買方數量較上半年減少3至4成，且市場氛圍從熱絡轉為理性，建議這時賣方可強化物件「軟實力」提升市場競爭力。（圖:信義房屋提供）

第七波信用管制為房市買氣明顯降溫，信義房屋與地產秘密客Ting & Sam的系列直播來到最終回，分享打房政策下賣房注意事項，信義房屋專家分享，買方較上半年房市熱絡時減少三至四成，市場看漲比例也驟降至27%，政策影響需2~3季持續消化，建議這時賣方可強化物件「軟實力」提升市場競爭力。

信義房屋專案經理曾敬德表示，第七波信用管制政策推出後，買方數量較上半年減少三至四成，且市場氛圍從熱絡轉為理性。根據信義房屋調查，上一季近六成民眾看好房市前景，在政策實施後，看漲比例驟降至27%，顯示政策利空導致市場出現觀望氣氛，短期之內影響市場交易量，通常單一重大事件出現，市場需要兩季到三季時間消化。

面對市場降溫，信義房屋執行協理林武雄建議，賣方應著重於房屋的「軟實力」營造。「賣方賣的是房子，但買方要的是一個家」，他強調，屋主可從三方面增加物件競爭力：首先是基本的屋況整理，包括粉刷牆面、清理環境，創造明亮寬敞的空間感；其次是營造家的溫度，若是自住屋，能展現生活氛圍；第三則是透過情感層面，分享在此屋生活，自己實際的美好經驗，例如因為工作有成長而想換屋到更大房子；一家人住這孩子唸很好的學校等，這些經驗隱喻了此房帶來良好的居住品質，才得以讓住戶得到更好的成就，展現物件的優勢。

空屋除了妥善整理有助於提升買家好感外，林武雄舉例說明，信義房屋會運用智能賞屋等科技工具，協助買方想像未來的居住樣貌。在定價策略上，他建議「不要讓人一開始就拿大刀來談價」，以市價為基準，避免戲劇性開高殺低，應合理設定售價，有助於買賣溝通流程更為順暢。

此外，林武雄指出，常見的交易糾紛包括權狀坪數登載錯誤、實際坪數差異等問題，建議賣家委託專業團隊於交易前進行完整確認，避免日後爭議，像是信義房屋，會在售屋前確認房屋權狀登載情形，並製作詳盡的不動產說明書，以專業確保買賣雙方權益，更有各類瑕疵保障，確保交易安心。

由於目前市場可能會出現一些預售換約出售案件，曾敬德提醒，2023年7月1日前取得的預售戶可進行換約，考量目前融資環境趨緊，預售買方要先確定自己的貸款條件，必要時可尋求銀行合作方案，避免交屋時出現資金缺口。

限貸令以來，買方常提出「貸款延遲則延後交屋」條件，林武雄建議，賣方應依自身情況評估。若急需資金者，建議選擇貸款條件較佳的買方；若無迫切需求，則可在合理範圍內展現彈性，以促成交易。

限貸海嘯來襲！信義房屋為你拆解買賣屋對策 系列直播回放連結

第一場直播「央行果斷出手 誰不受影響？」（https://www.youtube.com/live/qbL_TBpckvQ

第二場直播「首購/換屋族籌錢又愁錢？房貸問題看這裡！」：（https://www.youtube.com/live/l0gIvwdYZs4

第三場直播「限貸免驚慌！買方這樣做不怕無法履約」（https://www.youtube.com/live/0MfJY-Ag9KA

第四場直播「限貸令下的賣屋實戰對策！」（https://www.youtube.com/live/3B8kJkazw9w

信義房屋 房市

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