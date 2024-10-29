元大銀行推美澳高利定存專案 線上換匯再享讓分優惠

美國聯準會（Fed）2024年9月中宣布降息2碼，並預期年底前可能還有進一步降息的情形發生，引發不少客戶想在今年二度降息前，搶搭外幣高利存款。為此，元大銀行持續推出外幣定存優惠，包括「錢進美利」美元定存及「澳視群雄」澳幣定存專案，提供客戶把握優利存款的好機會。

元大銀行第4季祭出「錢進美利」定存優惠，即日起至2024年12月31日，透過元大銀行個人網銀或行動銀行線上申辦美元定存，存款期間一個月享有年息4.8%優惠利率，並同時享有美元讓3分優惠。這次也同樣回饋給首次開立外幣綜合存款帳戶，或是持有元大證券存款帳戶的客戶，於分行臨櫃申辦美元定存，最高可享有年息5.0%的優惠利率。

澳幣也是近期熱門投資幣別，元大銀行推出「澳視群雄」澳幣定存專案，即日起至2024年12月31日，透過元大銀行個人網銀或行動銀行線上申辦澳幣定存，存款期間三個月享有年息3.8%的優惠利率，且最低起存金額只要澳幣1,000元，並同時享有澳幣讓4分優惠。

在降息背景下，外幣定存的靈活性和潛在報酬率成為吸引投資者的重要因素。元大銀行推出多樣的外幣投資服務，讓用戶在利率降低的同時，還能享有滿滿優惠。活動詳情除了可至元大銀行官網查詢之外，現在也能透過「元先生」智能客服詢問，「元先生」智能客服自2022年12月推出以來，持續擴大服務量能，目前客服量已占整體將近四成，未來也將持續優化「元先生」的回答精確度，期望減少客戶撥打電話的等待時間，也讓客戶的問題能在智能客服上得到滿足。