快訊

美國防部表態！若北韓參戰援俄 烏軍使用美國武器「不再設限」

債券ETF一片倒「已經在公園打地鋪了」！專家：美選前股市震躲債避險

康芮環流驚人確定會影響台灣 鄭明典示警「1處」恐遇眼牆雲帶衝擊

元大銀行推美澳高利定存專案 線上換匯再享讓分優惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行「錢進美利」美元定存專案(元大銀行/提供)
元大銀行「錢進美利」美元定存專案(元大銀行/提供)

美國聯準會（Fed）2024年9月中宣布降息2碼，並預期年底前可能還有進一步降息的情形發生，引發不少客戶想在今年二度降息前，搶搭外幣高利存款。為此，元大銀行持續推出外幣定存優惠，包括「錢進美利」美元定存及「澳視群雄」澳幣定存專案，提供客戶把握優利存款的好機會。

元大銀行第4季祭出「錢進美利」定存優惠，即日起至2024年12月31日，透過元大銀行個人網銀或行動銀行線上申辦美元定存，存款期間一個月享有年息4.8%優惠利率，並同時享有美元讓3分優惠。這次也同樣回饋給首次開立外幣綜合存款帳戶，或是持有元大證券存款帳戶的客戶，於分行臨櫃申辦美元定存，最高可享有年息5.0%的優惠利率。

澳幣也是近期熱門投資幣別，元大銀行推出「澳視群雄」澳幣定存專案，即日起至2024年12月31日，透過元大銀行個人網銀或行動銀行線上申辦澳幣定存，存款期間三個月享有年息3.8%的優惠利率，且最低起存金額只要澳幣1,000元，並同時享有澳幣讓4分優惠。

在降息背景下，外幣定存的靈活性和潛在報酬率成為吸引投資者的重要因素。元大銀行推出多樣的外幣投資服務，讓用戶在利率降低的同時，還能享有滿滿優惠。活動詳情除了可至元大銀行官網查詢之外，現在也能透過「元先生」智能客服詢問，「元先生」智能客服自2022年12月推出以來，持續擴大服務量能，目前客服量已占整體將近四成，未來也將持續優化「元先生」的回答精確度，期望減少客戶撥打電話的等待時間，也讓客戶的問題能在智能客服上得到滿足。

元大 定存

延伸閱讀

降息步調可能放緩 投資級債淨流入降溫

降息步調可能放緩 投資級債淨流入降溫

亞馬遜唱旺AI雲服務 世芯、廣達等出貨添動能

國道展開「未繫安全帶」交通大執法 深夜3小時取締243件

相關新聞

信用卡詐騙／ ApplePay、GooglePay 用戶命運大不同 關鍵這2點

詐騙橫行，信用卡盜刷爭議頻傳，金融消費評議中心近來也接獲不少跟詐騙有關的信用卡爭議案件，其中有兩個案件都是綁定信用卡，一個綁Apple Pay、另一個綁Google Pay ，結果前者銀行要負責，後者卻是民眾要自行承擔損失。

金融守護論壇11月19日登場 林志潔：重視失智者金融扶持

台灣在2025年將邁入超高齡社會，陽明交大教授林志潔表示，關於失智者金融權益保障，美、英、日都有類似政策，考量到未來失智...

日眾院大選執政聯盟挫敗 日圓兌台幣跌至0.2

日本眾議院大選執政聯盟遭逢挫敗，拖累日圓兌美元匯率昨（28）日貶至三個月低點，用新台幣買日圓也變得更便宜；中央銀行統計顯...

嚴打養地 銀行收回貸款了 中小型建商首當其衝

央行嚴打建商養地，在前幾波打房中就要求銀行落實購地貸款限期18個月內動工興建，倘逾期未動工，央行要求銀行逐步依「合理比例...

劉憶如看大陸救市 須克服結構性問題

北威論壇昨（28）日舉行「中國救市政策的影響」研討會，台大財務金融系兼任教授劉憶如分析，大陸救市是否能夠持續，主軸在結構...

臺銀、土銀房貸衝上兆元

政府從2023年8月推出新青安政策，至今已滿周年，讓八大公股行庫房貸市占率一路走揚至48%，為七年半高點，締造了臺銀和土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。