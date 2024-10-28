利多來了！壽險不動產投報率大降0.55個百分點 年底上路

壽險業利多來了，金管會已預告修正相關法規，調整壽險業不動產投報率計算標準，最快年底上路。依新制計算，壽險業不動產投報率將從目前2.97%大降0.55個百分點到2.42%，有助挹注商用不動產資金活水。

金管會已預告修正「保險業辦理不動產投資管理辦法」，將不動產投資的法定收益率計算標準，從目前郵局兩年期定儲機動利率，調整為近五年郵局元旦的兩年期定儲機動利率的平均利率，但加碼五碼則未改變。

若依目前郵局兩年期定儲機動利率是1.72%，加計五碼、1.25個百分點後，是2.97%；依照新制，是近五年郵局元旦的兩年定儲機動利率的平均利率，是1.169%，加計五碼後是2.419%，新舊制差了0.551個百分點。

金管會官員說，調整計算基礎有兩大主因，一、避免劇烈升息造成過去壽險業投資用不動產，無法符合即時利用收益，二、壽險業長期租約，也容易受到短期利率波動，而導致無法符合最低收益率標準，租約也無法立刻調整。

壽險公會建議後，金管會評估也認為，壽險業做不動產投資是以獲取長期穩定收益為主，法定收益率的指標利率應具有穩定性，才能避免受到短期利率調整的影響。

因此預告修正「不動產投資管理辦法」，預計最快今年底前上路。新制上路後，壽險業投資不動產將改以新制的收益率標準，去計算是否符合即時利用。

也因新舊制利率差了0.55個百分點，有助壽險業資金挹注商用不動產，也讓商辦「房客」免受調升租金之苦。