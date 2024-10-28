遠雄人壽獲國家品牌玉山獎最佳產品獎

遠雄人壽（5859）積極開發具金融高包容性商品，降低因各種社會障礙產生金融接觸落差，彌補因經濟所得不均造成的保障缺口，多次獲得商品專業獎項肯定，此次再以「遠雄人壽意醫非凡傷害醫療定期保險附約」獲頒國家品牌玉山獎最佳產品獎。

隨著世代變化，斜槓經濟崛起，許多年輕人嚮往從事彈性且自由度高的工作。職業類別的改變，或同時存在兩種以上職業的工作者，有逐年成長趨勢，「遠雄人壽意醫非凡傷害醫療定期保險附約」為1~6類職業類別均可承保的長年期意外險商品，即使職業類別改變(1~6類職業類別範圍內)，也不會調整保費或拒保，讓保戶在變動的世代中得到不變的保證。

當保險風險發生變化時，保險公司很有可能不提供續保服務，保障就此中斷，影響保戶權益，「遠雄人壽意醫非凡傷害醫療定期保險附約」為意外失能加上醫療雙重保障的長年期保單，採定期繳費，繳費期滿則保障至85歲，讓保戶無後顧之憂，專注朝理想前進，未來面對高齡生活，保障也不漏接。

此外，「遠雄人壽意醫非凡傷害醫療定期保險附約」包含多元的意外住院給付，同時提供意外住院手術慰問保險金，並額外給付意外內臟或腦損傷手術保險金、門診創傷縫合處置保險金，讓保戶可放心治療免煩惱。若保戶不幸發生1-6 級意外失能，提供一次及長期的失能補助，減輕醫療開銷壓力，使失能生活照護更有依靠。最重要的是，意外致成第1-11級失能，免繳未到期保險費，負擔減輕且保障持續有效。

因應高齡化時代及對健康與醫療保障重視，遠雄人壽秉持「以人為本」的精神，持續強化高保障壽險、定期醫療險、手術險、癌症險等保障型商品的開發及推動，落實保險保障真價值。