台新金總部拿下碳中和認證

邁向2050淨零碳排目標，台新金控（2887）腳步不停歇。繼2023年「建北大樓」取得碳中和及綠建築雙認證後，「台新金控總部」近日獲得台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）確證PAS 2060碳中和聲明書，未來將持續致力推動各項減碳措施，加速實踐淨零。

台新金控總部於2015年導入ISO 50001能源管理系統，且每年持續通過第三方驗證，歷年來已執行多項節能減碳措施，包括辦公室全面換裝LED燈具、設置中央空調監控系統及監測儀錶、實施空調主機及冷卻水塔負載管理、大樓電梯尖離峰管制、設置智慧資源回收機、停車場裝設電動車充電樁、再生能源憑證、綠電轉供及碳權購買。此次，完成碳中和確證亦是邁向淨零碳排過程的一項里程碑。

台新金控於2022年通過SBTi科學基礎減碳目標審核，承諾至2030年範疇一及範疇二排放量減降46%。為加快減碳腳步，公司內部成立「綠色營運功能小組」，每月更發行「友善職場偵碳報」向公司同仁宣導低碳生活新知。

同時，推動省電大作戰活動，年節電效益達740萬元。2023年導入內部碳定價機制，期盼供應商一同響應企業社會責任。除此之外，台新金控及各子公司於今年完成旗下據點共151處綠色辦公響應，依照節能資源、源頭減量、綠色採購、環境綠美化及宣導倡議，讓同仁從日常辦公中，簡單力行綠生活。

台新金控董事長吳東亮於台新淨零高峰論壇致詞表示，今年6月總統成立「國家氣候變遷對策委員會」向國人傳遞明確訊號，即「2050淨零轉型」不再只是一項理念倡議，而是一個必然的未來。

台新金控從2022年起，每年固定舉辦淨零高峰論壇，邀請國內外專家共同對話，協助政府實踐「淨零台灣、韌性家園」的願景。台新堅信面對全球氣候變遷的嚴峻課題，沒有人會是局外人，每個人都可以「From Zero to Hero」，成為化解氣候危機的英雄。