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台壽跨代棒球賽熱力十足

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
跨代交流賽第三年開打，台中市運動局代理局長游志祥（左五）、弘道基金會董事長王乃弘（右三）、台灣人壽副總經理孫紀蘭（右六）共同開球。台灣人壽／提供
跨代交流賽第三年開打，台中市運動局代理局長游志祥（左五）、弘道基金會董事長王乃弘（右三）、台灣人壽副總經理孫紀蘭（右六）共同開球。台灣人壽／提供

跨代棒球「齡」距離。中信金控（2891）子公司台灣人壽連續三年攜手弘道老人福利基金會舉辦棒球跨代交流賽，今年賽事陣容橫跨不老棒球、大專成棒、青棒與少棒，棒壇兩位傳奇人物—金臂投手陳昭安、名列台灣三大鐵捕曾智偵，與跨世代球員互尬球技，一起揮出健康Home Run。

跨代交流賽昨（28）日於彰化大肚溪棒球場熱力開打，不老棒球、中信金融管理學院、僑泰高中、仁美國小等棒球隊及親友團近300人熱情應援，台中市運動局代理局長游志祥、弘道基金會董事長王乃弘、台灣人壽副總經理孫紀蘭、中信金融管理學院客座副教授曾智偵、僑泰高中校長溫順德和仁美國小教練陳昭安共同開球。

台灣人壽表示，棒球是最能凝聚情感的運動，跨代交流賽不僅以球會友、更希望以球共融，促進各世代健康共好，期望大家愈打愈健康。台中市運動局代理局長游志祥也強調棒球即國球，是最適合全民共樂的運動；弘道基金會董事長王乃弘感謝台灣人壽長期支持「不老棒球」，期待透過棒球讓青銀共樂。

比賽由1979年威廉波特世界少棒大賽，締造18K完全三振紀錄保持人金臂投手陳昭安擔任先發投手、曾連兩年拿下中職捕手金手套的曾智偵蹲捕，與60名老中青球員以紅白兩隊混齡競賽，參賽選手從6歲至81歲、年齡差距超過一甲子。6歲劉宥伸球齡兩年，今年剛上小學一年級，因為想成為「厲害的人」放膽挑戰；81歲林若松船長退役後才接觸棒球，每回練習總是第一個到球場灑水、拔草，至今保有服務大眾的精神，笑稱棒球總能讓他心情變好，豐富退休人生。

此外，台灣人壽志工與吉祥物台灣阿龍化身「打詐精靈」，結合萬聖節元素走動式發放防詐扇，讓球員們解熱也解鎖詐騙伎倆，還和老中青球員展開防詐QA互動，破解「老師帶你賺大錢」、「假警察、假檢察官」等各式詐騙手法。

中信金融管理學院 台灣人壽 運動

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