中信金攜供應商打造永續鏈

中信金控（2891）攜手供應商打造永續供應鏈，於25日舉行「2024中信金控供應商大會」，號召188家供應商共同承諾淨零排放及保育自然環境。

中國信託金控亦於本屆供應商大會中提出「CTBC 30X30生物多樣性行動倡議」，頒發「中信金控供應商評鑑永續卓越獎」表揚績優供應商，共同提升台灣企業淨零轉型實力。

「2024中信金控供應商大會」由中信金控總經理高麗雪、中國信託商業銀行總務處處長、副總陳文榮出席，農業部資源永續利用司司長莊老達蒞臨指導。莊老達強調，農業部將持續推動相關政策維護生物多樣性及農業多功能性，邀請企業參與及共同行動，為永續發展作出貢獻。

中信金控總經理高麗雪表示，面對環境變遷挑戰，生物多樣性喪失已是全球不可忽視的議題，響應2022年舉辦之第15屆聯合國生物多樣性大會（COP15）昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架達成「30X30」共識，旨在2030年前保護全球30%的陸域和水域面積。

中信金控為台灣首家加入「自然相關財務揭露」之企業，積極採取行動落實自然與環境保育，以「接軌國際，在地實踐」為核心理念，特別提出「CTBC 30X30生物多樣性行動倡議」，期望2030年前啟動保護台灣自然環境的30件事，邀請供應商與中信金控攜手，自辦、參與政府媒合平台，或支持中信金控生物多樣性專案，共同守護台灣自然資源與物種。

中信金控積極實踐ESG承諾，2023年中信金控在地供應商採購總金額近185億元，占整體採購比率達92%，綠色採購金額則近16億元，占整體採購比率達8%；預計至2025年將購置綠電3,920萬度，規劃於2026年前轉供。

中信金控更首次頒發「供應商評鑑永續卓越獎」，依照中信金控制定之「供應商管理原則」，以人權保障、環境永續、行為準則及個資隱私保護等作為評估，透過自評問卷、實地訪查確認真實性，具體落實永續風險評估管理，遴選名列前茅之供應商。

中信金控積極關注永續議題，運用「大攜小」模式提升對生物多樣性議題的重視，於「2024中信金控供應商大會」邀請澎湖漁業生物研究中心冼宜樂，說明中信金控攜手農業部水產試驗所於澎湖海域進行海草床復育現況與後續規劃。

此外，特別安排KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司社會影響力及永續創新服務團隊經理李若寧以國際企業視角，與供應商交流ESG時代下供應鏈的社會影響力擴散。