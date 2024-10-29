劉憶如看大陸救市 須克服結構性問題

經濟日報／ 記者楊筱筠黃雅慧／台北報導
台大財務金融系兼任教授劉憶如分析，大陸救市是否能夠持續，主軸在結構性問題是否能克服。 聯合報系資料照
台大財務金融系兼任教授劉憶如分析，大陸救市是否能夠持續，主軸在結構性問題是否能克服。 聯合報系資料照

北威論壇昨（28）日舉行「中國救市政策的影響」研討會，台大財務金融系兼任教授劉憶如分析，大陸救市是否能夠持續，主軸在結構性問題是否能克服，包括債務、人口、青年就業、貿易戰以及信心與地緣政治。

劉憶如認為，大陸必須透過改革七大面向，調整結構性問題。第一，科技以及技術的持續創新，目前對照1980年代的日本，劉憶如認為現在中國大陸是相對有優勢；第二，經濟成長動能轉型，要讓消費者扮演主軸，消費不成長，經濟成長動能難持續；第三，產業結構持續轉型。

第四，銷售市場比重的持續轉變，近期主要出口已經改為東協；第五，社會安全網的持續建立；第六，城鎮化的加速以及戶口制度的持續改進，目前城鎮化離全世界標準還有一段距離；第七，地方債務的重整以及土地財政制度的改變。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授陳松興表示，大陸經濟前景堪慮，包括結構性障礙、債務泡沫破滅、製造業產能過剩、傾銷與貿易戰、失業與消費信心、經濟停滯和通縮等，前述也會影響社會與政治穩定。富邦中國多重資產型基金基金經理人朱家玄認為，目前觀察大陸經濟復甦就是消費跟地產兩關鍵。如果經濟在未來一個月到一季沒有改善，市場信心將轉為悲觀。

債務 消費

延伸閱讀

影／繼聯合利劍2024B軍演 大陸海警今再侵擾金門水域

高雄女PO文協尋大陸返台失聯姊姊 今尋獲已成冰冷屍體

將播大陸人權「國有器官」紀錄片 彰縣議會收恐嚇信「放了多顆爆炸物」

淘寶「雙11」購物節啟動 飛天茅台再「跳水」單價跌近8000元

相關新聞

金融守護論壇11月19日登場 林志潔：重視失智者金融扶持

台灣在2025年將邁入超高齡社會，陽明交大教授林志潔表示，關於失智者金融權益保障，美、英、日都有類似政策，考量到未來失智...

日眾院大選執政聯盟挫敗 日圓兌台幣跌至0.2

日本眾議院大選執政聯盟遭逢挫敗，拖累日圓兌美元匯率昨（28）日貶至三個月低點，用新台幣買日圓也變得更便宜；中央銀行統計顯...

嚴打養地 銀行收回貸款了 中小型建商首當其衝

央行嚴打建商養地，在前幾波打房中就要求銀行落實購地貸款限期18個月內動工興建，倘逾期未動工，央行要求銀行逐步依「合理比例...

劉憶如看大陸救市 須克服結構性問題

北威論壇昨（28）日舉行「中國救市政策的影響」研討會，台大財務金融系兼任教授劉憶如分析，大陸救市是否能夠持續，主軸在結構...

臺銀、土銀房貸衝上兆元

政府從2023年8月推出新青安政策，至今已滿周年，讓八大公股行庫房貸市占率一路走揚至48%，為七年半高點，締造了臺銀和土...

中信金攜供應商打造永續鏈

中信金控攜手供應商打造永續供應鏈，於25日舉行「2024中信金控供應商大會」，號召188家供應商共同承諾淨零排放及保育自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。