劉憶如看大陸救市 須克服結構性問題

北威論壇昨（28）日舉行「中國救市政策的影響」研討會，台大財務金融系兼任教授劉憶如分析，大陸救市是否能夠持續，主軸在結構性問題是否能克服，包括債務、人口、青年就業、貿易戰以及信心與地緣政治。

劉憶如認為，大陸必須透過改革七大面向，調整結構性問題。第一，科技以及技術的持續創新，目前對照1980年代的日本，劉憶如認為現在中國大陸是相對有優勢；第二，經濟成長動能轉型，要讓消費者扮演主軸，消費不成長，經濟成長動能難持續；第三，產業結構持續轉型。

第四，銷售市場比重的持續轉變，近期主要出口已經改為東協；第五，社會安全網的持續建立；第六，城鎮化的加速以及戶口制度的持續改進，目前城鎮化離全世界標準還有一段距離；第七，地方債務的重整以及土地財政制度的改變。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授陳松興表示，大陸經濟前景堪慮，包括結構性障礙、債務泡沫破滅、製造業產能過剩、傾銷與貿易戰、失業與消費信心、經濟停滯和通縮等，前述也會影響社會與政治穩定。富邦中國多重資產型基金基金經理人朱家玄認為，目前觀察大陸經濟復甦就是消費跟地產兩關鍵。如果經濟在未來一個月到一季沒有改善，市場信心將轉為悲觀。