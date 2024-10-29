臺銀、土銀房貸衝上兆元

政府從2023年8月推出新青安政策，至今已滿周年，讓八大公股行庫房貸市占率一路走揚至48%，為七年半高點，締造了臺銀和土銀這兩家房貸「兆元」銀行，不過土銀則在2024年失守房貸王寶座。

據金管會截至8月底統計，臺銀房貸餘額1兆592億元、年增16.5%，連四個月站穩兆元大關，蟬聯「房貸王」，土銀房貸餘額1兆185億元、年增8.5%，也連三個月都在兆元以上，兩家公股行庫擠入「房貸兆元」俱樂部。

為何臺銀房貸量「搶搶滾」？行庫主管說，臺銀除有新青安加持，還有2022年開始承作公教人員「築巢優利貸」，兩大力道疊加，讓臺銀房貸量8月底年增16.5%，呈雙位數成長，也一舉超越土銀。

數據顯示，臺銀房貸量是在2024年1月起，以12億元氣走土銀奪冠後，至今連續八個月都穩居房貸王。