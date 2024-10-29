臺銀、土銀房貸衝上兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
八大公股行庫房貸市占率一路走揚至48%，為七年半高點，締造了臺銀和土銀這兩家房貸「兆元」銀行。 聯合報系資料照
八大公股行庫房貸市占率一路走揚至48%，為七年半高點，締造了臺銀和土銀這兩家房貸「兆元」銀行。 聯合報系資料照

政府從2023年8月推出新青安政策，至今已滿周年，讓八大公股行庫房貸市占率一路走揚至48%，為七年半高點，締造了臺銀土銀這兩家房貸「兆元」銀行，不過土銀則在2024年失守房貸王寶座。

據金管會截至8月底統計，臺銀房貸餘額1兆592億元、年增16.5%，連四個月站穩兆元大關，蟬聯「房貸王」，土銀房貸餘額1兆185億元、年增8.5%，也連三個月都在兆元以上，兩家公股行庫擠入「房貸兆元」俱樂部。

為何臺銀房貸量「搶搶滾」？行庫主管說，臺銀除有新青安加持，還有2022年開始承作公教人員「築巢優利貸」，兩大力道疊加，讓臺銀房貸量8月底年增16.5%，呈雙位數成長，也一舉超越土銀。

數據顯示，臺銀房貸量是在2024年1月起，以12億元氣走土銀奪冠後，至今連續八個月都穩居房貸王。

土銀 房貸 臺銀

延伸閱讀

收入再高也追不上 新竹縣房貸負擔率年增幅第一

現代男生都不主動追女生？一票苦主談「躺平血淚」：放棄後房貸都要還完了

砸千萬買力積電（6770）股票⋯卻慘到繳不出房貸！苦主現身：賠了一台雙B

15銀行不動產放款落警戒區

相關新聞

金融守護論壇11月19日登場 林志潔：重視失智者金融扶持

台灣在2025年將邁入超高齡社會，陽明交大教授林志潔表示，關於失智者金融權益保障，美、英、日都有類似政策，考量到未來失智...

日眾院大選執政聯盟挫敗 日圓兌台幣跌至0.2

日本眾議院大選執政聯盟遭逢挫敗，拖累日圓兌美元匯率昨（28）日貶至三個月低點，用新台幣買日圓也變得更便宜；中央銀行統計顯...

嚴打養地 銀行收回貸款了 中小型建商首當其衝

央行嚴打建商養地，在前幾波打房中就要求銀行落實購地貸款限期18個月內動工興建，倘逾期未動工，央行要求銀行逐步依「合理比例...

劉憶如看大陸救市 須克服結構性問題

北威論壇昨（28）日舉行「中國救市政策的影響」研討會，台大財務金融系兼任教授劉憶如分析，大陸救市是否能夠持續，主軸在結構...

臺銀、土銀房貸衝上兆元

政府從2023年8月推出新青安政策，至今已滿周年，讓八大公股行庫房貸市占率一路走揚至48%，為七年半高點，締造了臺銀和土...

中信金攜供應商打造永續鏈

中信金控攜手供應商打造永續供應鏈，於25日舉行「2024中信金控供應商大會」，號召188家供應商共同承諾淨零排放及保育自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。